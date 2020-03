Matane rend hommage à Armande Desrosiers

La salle civique de l’hôtel de ville de Matane, qui vient de subir une cure de jeunesse, sera nommée en l’honneur d’une des grandes voix télévisuelles et radiophoniques de la région, Armande Desrosiers.

Le conseil municipal de Matane a entamé, lundi soir, des démarches pour nommer différents lieux, dont la salle où ont lieu les réunions du conseil et les assemblées publiques.

Le maire suppléant, Steve Girard, a indiqué que la Ville était fière de donner le nom d’Armande Desrosiers à cette salle qui met en lumière la démocratie citoyenne.

Armande Desrosiers (1929-2011), à la fin de sa carrière Photo : courtoisie

La seule femme élue du conseil municipal, Annie Veillette, s’est dite aussi fière d’avoir contribué à donner le nom d’une femme engagée à la principale salle de l’hôtel de ville.

Armande Desrosiers, qui est décédée en 2011, a travaillé en communication pendant 40 ans tant à la radio, qu'à la télé à titre de comédienne, animatrice et journaliste.

Mme Desrosiers a commencé sa carrière en 1948 au micro de la radio de CKBL puis est devenue une vedette de la télé locale avec l’ouverture de CKBL-TV en 1955.

Elle a aussi été une femme très impliquée dans sa communauté. Armande Desrosiers a, dans les années 1950 et 1960, collaboré à l’organisation de plusieurs spectacles. Il y a également eu son engagement pour les jeux d’hiver à Matane à la fin des années 80 , mentionne Gilles Gagné, le fils d’Armande Desrosiers et journaliste gaspésien bien connu.

À partir de 1972, Armande Desrosiers a poursuivi sa carrière à Radio-Canada après l'achat des stations CKBL et CKBL-TV par la société d'État.

Elle a eu alors l’occasion d’animer plusieurs émissions d’affaires publiques tant à la télévision qu’à la radio.

Gilles Gagné ajoute qu’à l’époque il y avait, à Radio-Canada, une production télévisuelle et radiophonique diffusée sur l’ensemble du réseau. Ce travail, dit-il, a donné à la Gaspésie et aux Îles un rayonnement qu’on n’aurait pas obtenu différemment.

Sa force dans le travail journalistique, c’était d’aller en profondeur. Gilles Gagné

C’était une femme qui aimait le travail bien fait, souligne Gilles Gagné qui se souvient de discussions animées autour de la table familiale souvent axées sur la politique, l’actualité ou le développement régional. On se laisse imprégner. Cette curiosité a fini par me rejoindre. Ça m’a influencé, souvent inconsciemment , ajoute celui qui a repris en partie le flambeau de sa mère et de son père.

D'autres nouveaux noms

Au cours des prochains mois, certains lieux de Matane porteront de nouveaux noms.

Il en va ainsi de trois parcs.

La Ville transformera un terrain au centre-ville en parc municipal. Photo : Radio-Canada

Le petit parc qui sera aménagé sur la rue Saint-Jérôme, près du pont, se nommera parc Camille-Nazair, un homme d’affaires bien connu des Matanais. Le parc autour de l’étang situé derrière le dépanneur du lac s’appellera parc Luc-Côté et enfin le parc qui longe la rivière sur la rue D’Amour portera le nom d’Antoinette-Guy, longtemps propriétaire du cinéma National, situé à l’époque sur la même rue.

Le pont qui conduit au parc des Îles près du garage municipal sera baptisé pont Réal-Soucy, qui fut pendant des années directeur de la Société de gestion de la rivière Matane.

Toutes ces propositions et d'autres seront soumises à la commission de toponymie en cours d’année.