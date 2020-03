Honeywell annonce avoir un ordinateur quantique ultra puissant

Basée à Charlotte, en Caroline du Nord, l'entreprise a indiqué mardi avoir réussi une percée dans l’informatique quantique qui va lui permettre de sortir l’ordinateur quantique le plus puissant au monde dans les trois mois , d’après un communiqué.

Les technologies quantiques utilisent des propriétés surprenantes de la matière à l’échelle de l’infiniment petit. L’ordinateur quantique universel serait capable de traiter des masses de données gigantesques et réaliserait des opérations dépassant l’imagination.

[Grâce à cette technologie], les spécialistes des matériaux vont découvrir de nouvelles structures moléculaires. Les entreprises de transport vont optimiser la logistique. Les institutions financières auront besoin d’applications plus rapides et plus précises. Les groupes pharmaceutiques vont accélérer les découvertes de nouveaux médicaments.

Darius Adamczyk, pdg d'Honeywell