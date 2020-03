En Alberta, se préparer devant la menace du coronavirus

Être paré à toute éventualité en faisant des réserves de nourriture et de biens essentiels...c'est ce que font de plus en plus d'Albertains alors que le monde fait face à la menace du coronavirus.

On travaille sans arrêt, on a dû embaucher quatre nouveaux employés pour tenir le rythme , confie-t-elle.

Les clients viennent chez elle pour de l’eau, de la nourriture en gros ou sèche, et des kits de survie. Certaines des denrées périssables peuvent se garder jusqu’à 25 ans.

Tout s’est passé assez soudainement, le coronavirus est clairement ce qui a déclenché l’explosion des ventes : les gens sont inquiets. Kristen Bullock, co-propriétaire de Briden Solutions

Et toute l’agitation s’est déclenchée le deuxième week-end de février.

En deux jours, on a vendu ce que l’on vend habituellement en un mois et demi et 95 masques se sont pratiquement volatilisés , se souvient-elle. Mme Bullock affirme aussi que depuis que les agences de santé canadienne et américaine ont annoncé que l’Amérique du Nord devait se préparer, cela a été encore plus fou pour nous .

Kristen Bullock, co-propriétaire du magasin Briden Solutions, près de Calgary, a vu la demande exploser pendant le mois de février. Photo : Laureen Laboret

Cette explosion de la demande crée aussi une grosse pression sur la chaîne d’approvisionnement. Et quand la chaîne ne tient plus, tout le monde est impacté. On est en contact constant avec nos fournisseurs qui ont clairement du mal à livrer les volumes attendus , explique-t-elle.

À quelques kilomètres de là, dans un quartier cossu de Cochrane, Leslie Crapo est prête au cas où la situation venait à empirer. J’ai de quoi tenir pendant au moins un an , affirme-t-elle. Mais elle aussi se questionne sur l’approvisionnement : Ma médecin m’a dit qu’il allait y avoir des problèmes de livraison de médicaments, car de nombreux produits viennent de Chine.

Prête en toute circonstance

Mme Crapo a tenu à transmettre à ses enfants son style de vie, qu’elle a elle-même reçu de ses parents. J’ai appris à mes trois filles à faire leurs propres conserves et à toujours stocker de la nourriture. Elles savent que dès qu’elles voient une promotion, il faut qu’elles achètent au moins une unité en plus , raconte-t-elle.

Je suis prête depuis déjà quelques mois, j’ai senti que quelque chose s’en venait. Leslie Crapo, habitante de Cochrane

Brittany de Winter qui vit à quelques kilomètres de chez sa mère affirme avoir encore plus de réserves à la maison. Il ne faut pas penser qu’aux denrées consommables. Il y a aussi des produits d’hygiène comme des tampons , des produits qu’il faut toujours avoir en quantité selon elle, pour faire face à des événements inattendus comme un virus ou des raisons économiques. Si un mois on est au chômage et avec des rentrées d’argent restreintes, alors on a quand même ce dont on a besoin , affirme-t-elle.

Leslie Crapo a toujours eu l'habitude de faire des réserves de nourriture et de médicaments...une manie qu'elle a transmis à ses trois filles. Photo : Laureen Laboret

Ayant habité au Québec pendant trois ans, Leslie Crapo a prouvé que sa préparation pouvait la sortir de situations hors de contrôle. Comme en 1998, quand la province a connu une grosse tempête de verglas. Les voisins se sont réfugiés chez nous , se remémore-t-elle. Et aider son prochain est pour elle, autant un devoir qu’une volonté. J’appartiens à l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours (NDLR, les mormons) et nous nous devons d’apporter notre aide à ceux qui se trouvent dans le besoin , explique-t-elle.

C’est grâce à toutes ses réserves que Mme Crapo ne se sent pas trop angoissée en cas de propagation du COVID-19. Je pense que l’on est moins inquiet quand on est sait qu’on est prêt et que l’on a fait tout ce qu’on pouvait pour protéger sa famille , conclut-elle.