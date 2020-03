Une course de go-kart pour venir en aide à la communauté du sud-est manitobain

Au courant des douze dernières années, le Saint-Labre 200 a réussi à amasser plus de 100 000 $ en dons pour divers organismes de la région grâce à leur campagne Redonnons à la communauté (Giving Back to the Community). Les intéressés ont jusqu’au 31 mars pour faire demande.

La communauté agricole de Saint-Labre, située à 118 kilomètres au sud-est de Winnipeg, compte environ 120 habitants. Malgré ce petit nombre de résidents, un événement attire environ 2000 visiteurs pendant la première fin de semaine du mois de juillet, depuis douze ans déjà.

Le Saint-Labre 200 a commencé tout simplement comme un rêve entre deux frères compétitifs, Joël et François Grenier. Cette course de go-karts faits maison est devenue un phénomène à ne pas manquer dans la région du sud-est du Manitoba.

Selon Huguette Vallée, responsable des médias et du marketing de la course et la soeur de Joël et François, l’aspect charitable est arrivé un peu par hasard.

On s’est rendu compte après la première année qu’il y a quelque chose de spécial ici. C’est vraiment unique, c’est spécial et on devrait être capable de faire quelque chose avec ceci , dit Huguette Vallée.

Des membres des médias ont eu la chance d'essayer des go-karts lors d'une présentation aux médias. Photo : Radio-Canada / Rosalie Loiselle

Des organismes basés dans la région du sud-est manitobain n’ont qu’à faire demande auprès des organisateurs afin de se faire considérer pour un don. Huguette Vallée explique que plusieurs garderies de la région ont notamment demandé de l'aide dans les dernières années, dû en partie à une pénurie de ressources pour les centres de petite enfance à travers la province.

Andrée Rémillard, directrice générale de la garderie Les P’tits Brisous, croit que le gel des fonds du gouvernement provincial depuis 2016 fait en sorte que les garderies dépendent de plus en plus sur des dons.

On a un manque [d’argent] pour payer les salaires, pour acheter des matériaux et des choses comme ça. On fonctionne sur ces argents-là de la province et les frais des parents, et des prélèvements de fonds. Quand on a des octrois comme ça qui apparaissent, c’est comme un cadeau tombé du ciel.

Mme Rémillard remarque qu’il y a un manque de sources d’argent dans le sud-est de la province, surtout pour des projets de moyenne envergure. Il y en a pour des projets capitaux, mais pas pour des projets qu’on veut vraiment entreprendre pour notre centre , dit-elle.

Les P’tits Brisous a reçu 2000 $, en 2012, de la part du Saint-Labre 200. La garderie a utilisé cet argent pour l'aménagement de la cour extérieure pour leurs poupons.

La garderie Les Chouettes de Lorette a reçu 4000 $ du Saint-Labre 200 en 2019. Photo : Huguette Vallée

En 2019, la garderie Les Chouettes de Lorette a reçu 4000 $. Avec une partie de cet argent, ils ont pu faire un achat en vrac de matériaux d’arts. Selon Juliette Chabot, la directrice de la garderie, ils avaient commencé à faire de la colle maison, faute d’argent pour en acheter.

Mme Chabot affirme que les sources d’argent de la garderie sont souvent imprévisibles.

On se fie beaucoup sur la communauté, sur les parents. On demande souvent un [article] du mois, que ce soit des mouchoirs, des crayons, du papier de construction…

Selon elle, l’argent reçu du Saint-Labre 200 est important. « Ça nous a vraiment sauvés. Ils ne savent même pas jusqu’à quel point leur don fut énormément apprécié. »

Les deux directrices soutiennent qu'elles passent énormément de temps en ligne à chercher des fonds pour lesquels elles peuvent faire demande. Ça devient épuisant , dit Juliette Chabot.

Elle croit que le Saint-Labre 200 est une des rares sources d’argent de la région sud-est qui vient en aide aux organismes à but non lucratif en région rurale.

Les organismes à but non lucratif ont jusqu'au 31 mars pour faire leur demande de don auprès du Saint-Labre 200.

Le 12e Saint-Labre 200 aura lieu le 3 et 4 juillet 2020.