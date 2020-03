Menu osé pour le domicile du Toronto FC et des Argonauts

Les amateurs de sport qui se rendront au BMO Field auront assurément de quoi se mettre sous la dent cette saison. Non seulement le Toronto FC promet-il de se maintenir au sommet, mais le menu bénéficie aussi de quelques ajouts prometteurs.

Le chef Chris Zielinski le concède lui-même, il est passé à l'attaque.

Nous savons que tout le monde peut aller se chercher quelque chose de bien à manger dans Liberty Village avant la partie alors nous avons décidé de rivaliser avec eux [les restaurateurs] , a-t-il admis, mardi matin, à l'occasion de la présentation des nouveaux éléments du menu des concessions.

Le chef Chris Zielinski a ajouté de nombreuses options originales au menu des concessions du BMO Field. Photo : Radio-Canada

Le chef et son équipe de Maple Leaf Sports & Entertainment ont notamment dévoilé une poutine au poulet mariné et une autre au bœuf effiloché. Une saucisse en bâtonnet avec sauce épicée et fromage bleu est également au menu, ainsi que des options de hamburger au poulet croustillant ou encore avec une boulette végétalienne.

Selon Chris Zielinski, c'est la poutine au poulet mariné qui devrait être la plus populaire. C'est exactement ce que les partisans veulent. C'est quelque chose d'excitant et d'osé! , a-t-il reconnu.

Nos partisans sont audacieux. Ils aiment ce genre de produits. Nous avons déjà fait nos tests auprès de certains, et la réponse a été très positive Dustin Smith, directeur principal de l'alimentation et des boissons au BMO Field .

Parlant d'audace, deux des huit nouveaux éléments du menu comprennent le nom de villes américaines qui ont une équipe de Major League Soccer, soit Chicago (Fire) et le petit nouveau, Nashville (Soccer Club). Mais le chef ne croît pas que cela pourrait dissuader les partisans du TFCToronto FC d'aimer ces plats : il y a un risque, oui! Peut-être que nous en vendrons moins si l'équipe perd deux à zéro!

Le chef Chris Zielinski a aussi inclus une option végétalienne. Photo : Radio-Canada

Les nouveaux items du menu des concessions seront vendus à un prix oscillant entre 11 $ et 18 $.

Toutefois, ces aliments ne pourront pas être sélectionnés sur l'application mobile du Toronto FC. Celle-ci permet aux partisans de commander quelques éléments du menu, comme des chiens-chauds et des pointes de pizza, et de se les faire livrer à leur siège .

L'équipe culinaire de MLSEMaple Leaf Sports & Entertainment promet d'ailleurs d'élargir son offre disponible à la livraison avant l'entrée en scène du TFCToronto FC , samedi, contre le New York City FC au BMO Field. La première partie de l'équipe à Toronto cette saison débutera à 17 heures.