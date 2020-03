Le fondateur de MURIRS honoré pour sa contribution à la ville de Sherbrooke

Vingt ans au service de l’art urbain et 18 murales plus tard, l’apport de Serge Malenfant et de MURIRS ont été soulignés lundi lors d’une réception civique à l'hôtel de ville de Sherbrooke. L’occasion de revenir sur tout un parcours qui est dessiné sur les murs des immeubles sherbrookois.

Aujourd’hui, deux maires plus tard, dans les mêmes lieux, on ferme la boucle et ça nous rappelle plein de souvenirs , souligne l’ancien président-coordonnateur de l’organisme MURIRS, Serge Malenfant, qui avait annoncé la dissolution de l'organisme MURIRS en début d'année.

Dans le hall de l'hôtel de ville de Sherbrooke, plusieurs personnes sont venues rendre hommage à son oeuvre. Parmi elles, la présidente de Destination Sherbrooke Annie Godbout, l’ancien de Sherbrooke, Jean Perrault, qui avait donné son aval pour la mise en place de ce projet, ou encore le président du comité de la culture de la ville, Paul Gingues.

Ce dernier a d'ailleurs profité d'une allocution pour rappeler toute la contribution des murales dans la transformation de la ville de Sherbrooke en une galerie à ciel ouvert mais aussi, pour la démocratisation des arts et de la culture.

Des projets pour la suite

Pour la suite, il faut fermer un organisme à but non lucratif. C’est plus compliqué que de l’ouvrir , dit Serge Malenfant en riant.

Mais pour ce féru d’art urbain, l’aventure ne s’arrête pas là. Il travaille depuis près de six ans en tant que directeur pour un organisme international du nom de Global Mural Association.

Un OBNL qui promeut les arts muraux et le tourisme dans le développement économique communautaire partout dans le monde, notamment grâce à un événement biannuel du nom de Global Mural Conference.

Pour ce qui est des murales à Sherbrooke, Serge Malenfant frappera encore un mur de sa touche. Mais pour cette dernière, il supervisera un artiste international invité durant l’été.