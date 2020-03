Déversement d'eaux usées dans la rivière Richelieu

Sept stations de pompage ainsi que l’usine d’épuration sont touchées par cette opération.

Ce sont des travaux majeurs importants pour l’installation de nouveaux équipements. On en profite pour faire de l'entretien sur des équipements de la station d'épuration. C'est pour assurer la pérennité de l'usine dans les prochaines années.

Pour des raisons logistiques et économiques, la Ville dit qu'elle n'avait pas le choix d’effectuer ce déversement et demande à ses citoyens de réduire leur consommation d'eau cette semaine.

Le déversement a été autorisé par le ministère de l'Environnement et il devrait être 50 fois moins important que celui de 2015 à Montréal, qui avait été surnommé le « flushgate ». Toutefois, ceux qui vivent ou travaillent le long de la rivière Richelieu se posent des questions.

Je suis outrée. C'est dégueulasse , lance une résidente. Si tout est fait selon les normes, je ne vois pas pourquoi on serait inquiet à ce niveau-là , estime pour sa part un autre citoyen.

Une femme s’étonne, quant à elle, que l’on soit amené à effectuer ce genre de déversement en 2020.

L'eau potable de ces résidents de Chambly, comme à Richelieu et à Marieville, est puisée dans la rivière, à moins de 20 kilomètres du déversement. Le directeur de leur usine de filtration se veut rassurant.

C'est sûr qu'on demande à nos techniciens de valider, de vérifier plus souvent la qualité de l'eau, même si on a des analyseurs continus. [...] C'est juste pour être sûr à 100 %, mais on n'a pas de doute sur la qualité de l'eau.

Luc Airoldi , directeur général de l’usine de filtration de Chambly, Marieville et Richelieu