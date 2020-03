Une nouvelle friperie à La Sarre avec une mission écolo

La nouvelle friperie remplace celle autrefois située au Centre Familial, qui était géré par le Club Lions. En décembre 2018, le Centre Familial a annoncé qu’il allait fermer ses portes. La population s’est mobilisée afin de garder le service, qu’elle trouvait essentiel.

Karine Francoeur, directrice de la Maison Saint-André, aussi située à La Sarre, a eu l'idée d'intégrer la friperie à son organisme. Notre mission c'est aide et entraide, donc ça correspond bien à notre mission. J'ai apporté l'idée au conseil d'administration pour savoir si on ne pouvait pas ajouter un volet à la Maison Saint-André , raconte-t-elle.

Karine Francoeur, directrice de la Maison Saint-André Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

La Maison Saint-André fournissait déjà des services d'aide à domicile et d'aide alimentaire. Le conseil d'administration a approuvé l'idée de Mme Francoeur, et après avoir trouvé un nouvel immeuble, l'organisme a déménagé afin d'accueillir la friperie. La Maison Saint-André a rouvert ses portes il y a un mois, au début du mois de février.

Réduire les déchets

Karine Francoeur explique que l’organisme a voulu changer l'image de la friperie, une manière de lancer le message que les vêtements inutilisables n'ont pas leur place dans les boîtes de dons. Au Centre Familial, beaucoup de vêtements trop abîmés dans les boîtes de dons ne pouvaient pas se revendre.

La problématique qui était là-bas c’est que le monde apportait vraiment plus de déchets, se désole-t-elle. Ils n'étaient pas sensibilisés au fait que même si c'est un centre familial, même si vos bottes sont brisées, on ne les prendra pas plus, on va les jeter aux poubelles. Là-bas, il y a du monde qui exagérait vraiment.

Le nom Économode a donc été choisi pour que les gens voient la friperie comme une boutique qui offre des vêtements utilisables.

Le conseil d'administration voulait changer l'image de dire juste «Centre Familial», parce que dans le fond une boutique comme celle-là de récupération et de vente de vêtements, ce n'est pas juste les personnes à faible revenu qui peuvent en bénéficier, c'est aussi les gens écoresponsables, qui aiment changer souvent de vêtements, donc on peut accueillir toute la population en général, alors on voulait donner un nouvel air au Centre Familial , explique Mme Francoeur.

Optimiser les tissus

Julie Cadrin travaille à la boutique Économode depuis l’ouverture au début du mois de février. Elle remarque que la qualité des vêtements reçus s'améliore, ce qui aide à attirer la clientèle. C'est sûr que des fois on a des vêtements qui sont bien tachés, mais je pense que c'est à force de sensibiliser les gens , croit-elle.

Elle souligne aussi que la majorité des dons font le bonheur des clients. Les magasins participent aussi à La Sarre, ils viennent porter des vêtements qui sont neufs qu'ils n'ont pas vendus ou qui sont en surplus d'inventaire, indique-t-elle. C'est le fun pour le client qui vient acheter, il ne paie vraiment pas cher et il a un vêtement neuf.

Lucille Perrreault, Julie Cadrin, Valérie Lapointe Gignac et Anabel Prince sont là pour vous accueillir à la nouvelle friperie. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Karine Francoeur observe aussi une certaine diminution des dons de vêtements trop endommagés. La Maison Saint-André reçoit en moyenne 22 sacs de vêtements par jour. Sur ce nombre, elle en récupère environ 18. Et les déchets, juste trois sacs par jour sur toute la quantité qu'on reçoit, donc j'ai l'impression que, oui, le monde porte plus attention d'apporter des vêtements qui sont vraiment réutilisables.

Lise Savard Francoeur, bénévole à la boutique Économode, se réjouit de l'engouement pour la nouvelle friperie. Elle est d'ailleurs surprise de la charge de travail que cela demande. Ils [les employés et les bénévoles] n'ont pas arrêté , dit-elle en riant.

Je ne pensais pas que c'était d'une telle ampleur, quand les gens apportent les poches de linge. Je trouve que c'est une belle aventure parce que ça permet d'aider les gens écologiquement aussi. Lise Savard Francoeur, bénévole

Afin de réduire la quantité de vêtements qui se retrouve aux poubelles, les employés trient les dons en plusieurs catégories. Les surplus de vêtements sont envoyés au centre familial de Rapide-Danseur. La Ressourcerie Bernard-Hamel, à Rouyn-Noranda, vient aussi recueillir les surplus de vêtements quand elle apporte des aliments pour la banque alimentaire.

Ensuite de ça, eux les mettent dans leur magasin, ou bien l'envoient à Certex, qui est à Montréal, qui est aussi un organisme de récupération de vêtements et de vente. Certex, par la suite, s'ils ne conservent pas ça, ils l'envoient à l'international, donc on évite bien des déchets, mais en premier lieu on aide les centres familiaux des villages.

Valérie Lapointe Gignac, coordonnatrice des textiles, tente également de s'associer avec différents partenaires dans la communauté pour récupérer le plus de tissus possible.

Les vêtements en trop sont rangés dans un entrepôt. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

On va développer des partenariats, par exemple, avec d'autres gens qui utilisent les tissus pour les recycler, précise-t-elle. Par exemple des couturières, les gens qui ont de petites entreprises à la maison, des travailleurs autonomes qui fabriquent des sacs, des choses comme ça, essayer de revendre des tissus. Il y a des gens qui fabriquent des mitaines, des tuques. Pour essayer vraiment optimiser, pour ne pas jeter, pour essayer d'avoir zéro déchet.

L'ouverture de la Boutique Économode a d'ailleurs permis de créer quatre emplois, soit trois employés à temps plein et un étudiant. Lise Savard Francoeur souligne que l'ambiance de travail est agréable.