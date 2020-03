Le CALACS francophone d’Ottawa perd 16 000 $ de financement

Le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) francophone d’Ottawa a appris que l’Ontario réduit son financement. Plusieurs dizaines de victimes d’agression sexuelle n’auront plus accès à un service d’aide individuelle à partir du 1er avril.

Au total, le financement de l'organisme sera amputé de 16 000 $, ce qui représente 680 heures d’aide aux victimes, selon l’organisation. C’est décourageant, je suis inquiète pour les intervenantes qui travaillent au CALACSCentre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel . Elles sont épuisées et ne cessent de se buter à des obstacles d’accès aux services , a réagi Josée Guindon, gestionnaire au CALACSCentre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel francophone d'Ottawa.

Josée Guindon, gestionnaire au CALACS francophone d'Ottawa, s'est dite inquiète après l'annonce du gouvernement ontarien de réduire le financement de son organisme (archives). Photo : Radio-Canada

Pourtant, les demandes d’aide ne cessent d’augmenter, a indiqué Mme Guindon, en entrevue à l'émission Sur le vif. Le temps d’attente pour un service d’aide individuelle est déjà de 14 mois.

On sait que pour une femme, c’est difficile de dénoncer une agression sexuelle. Quand on doit l’informer qu’elle devra attendre plus d’un an pour rencontrer une intervenante, c’est certainement décourageant. Josée Guindon, gestionnaire au CALACS francophone d'Ottawa

La CALACSCentre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel veut faire pression sur le gouvernement Ford pour revenir sur sa décision. Nous sommes toujours contentes quand on voit du financement accordé au niveau de la prévention de la violence sexuelle, c’est merveilleux [...] mais il ne faut pas oublier celles qui souffrent et qui sont victimes d'agressions sexuelles, qui ont des besoins immédiats et urgents , a ajouté Mme Guindon.