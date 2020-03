Nouvelle stratégie du gouvernement pour améliorer les services de santé mentale en Ontario

L'Ontario crée une agence centrale pour superviser la restructuration du système de la santé de la province. Un groupe de prestataires de services et les critiques de l'opposition affirment toutefois que le changement doit être soutenu par une promesse de financement.

La ministre de la Santé Christine Elliott a annoncé mardi la création du nouveau Centre d'excellence en santé mentale et en toxicomanie.

Il s’agit de l'aboutissement d’un projet de longue haleine ayant comme objectif de combler les lacunes et de réduire les délais d'attente pour les services de santé mentale.

La nouvelle agence, que le gouvernement a comparée à Action Cancer Ontario, aidera à coordonner les soins, à normaliser les traitements et à évaluer où se situent les problèmes dans le système, selon Christine Elliott.

Le centre servira de base sur laquelle la feuille de route vers le bien-être est construite Christine Elliott, ministre de la Santé

L’organisme guidera les grands changements et la transformation systémique dont nous avons besoin , a-t-elle ajouté.

Avant d'être ministre de la Santé, Christine Elliott occupait le poste d'ombudsman des patients de l'Ontario. Photo : CBC / Evan Mitsui

Le plan annoncé mardi permettra notamment aux ontariens d'accéder à un programme appelé Mindability, qui offre des thérapies comportementales conçues pour traiter les personnes souffrant d'anxiété ou de dépression.

Le gouvernement affirme que ce programme coûtera 20 millions de dollars au moment de son lancement au printemps. Le programme pourrait traiter 80 000 personnes par an lorsque pleinement mis en œuvre dans trois à quatre ans.

Christine Elliott a précisé que plus de détails quant aux coûts du plan seront inclus dans le budget du printemps, qui sera dévoilé plus tard en mars.

Les fonds proviennent de l'enveloppe de 3,8 milliards de dollars sur 10 ans pour les programmes en santé mentale et de lutte contre les dépendances déjà promise par le gouvernement de Doug Ford.

Un système aux besoins nombreux, selon des groupes

Dans une déclaration commune, un certain nombre de prestataires publics de soins de santé mentale, y compris des hôpitaux, ont félicité Christine Elliott d’avoir pris un engagement. Mais le groupe a déclaré que celui-ci doit être suivi d'un plan entièrement financé pour réduire les temps d'attente.

Les groupes estiment que le système a besoin de 380 millions de dollars pour commencer à réduire les délais d'attente pour les enfants et les jeunes, les personnes ayant des besoins complexes et pour le logement accompagné.

Les investissements dans l'expansion des services de première ligne doivent être priorisés, en particulier en cette période où les hôpitaux sont mis à rude épreuve et que le secteur communautaire est confronté à des listes d'attente extrêmement longues , ont déclaré les groupes dans un communiqué de presse.

Plus tôt cette année, Santé mentale pour enfants Ontario a publié un rapport indiquant que les temps d'attente pour les services de santé mentale pour les enfants et les adolescents ont plus que doublé en deux ans.

Cette étude a révélé que 28 000 enfants et jeunes sont actuellement sur des listes d'attente pour des traitements dans toute la province.

Pas assez de détails, selon l’opposition

Le chef du NPD, Andrea Horwath, a déclaré que le nouveau plan du gouvernement manquait de détails. Elle a demandé au gouvernement de rétablir les 330 millions de dollars supplémentaires budgétés par le précédent gouvernement libéral avant les élections de 2018.

Il est facile de faire des annonces, et nous avons malheureusement vu avec les gouvernements dans le passé , a déclaré M. Horwath. C'est de cette façon que la crise en santé mentale s'est aggravée, il n'y a jamais de suivi .

Andrea Horwath est devenue chef du Nouveau Parti démocratique de l'Ontario en 2009. Photo : CBC / Samantha Craggs

France Gélinas, critique du NPD en matière de Santé, s'inquiète que la réorganisation du réseau n'offre pas une prestation équitable des services partout dans la province, notamment dans le nord de l’Ontario.

Selon elle, les quatre centres qui existent déjà dans le sud et dans l’est de la province ne peuvent pas bien connaître les réalités de quelqu’un qui habite à Gogama, alors qu’ils sont incapables de le situer sur une carte , explique-t-elle.

Le chef du parti vert, Mike Schreiner, a déclaré qu'il était lui aussi troublé par le manque de précisions sur le financement dans l'annonce.