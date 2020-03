Le MTQ investira 135 M$ en Abitibi-Témiscamingue pour les années 2020-2022

Il n'a pas été possible de comparer les chiffres avant 2013, puisque c'est lors de cette année que le MTQ a commencé à présenter ses projets par blocs de deux ans.

Après cinq ans de travaux sur la voie de contournement de Rouyn-Noranda et environ 90 millions de dollars investis, les investissements routiers retombent donc à un niveau plus modeste en 2020.

Pour les deux prochaines années, le ministère des Transports prévoit injecter 135 millions de dollars sur les routes de l'Abitibi-Témiscamingue.

En comparaison, entre 2013 et 2020, le MTQ avait plutôt investi des sommes oscillant entre 166 et 199 millions de dollars par période de deux ans. À cinq reprises, la somme était supérieure à 186 millions de dollars.

Projet majeur

Au cours des deux prochaines années, le projet le plus coûteux sera l'asphaltage de deux portions de la route 117 dans la Réserve faunique La Vérendrye. Celles-ci totaliseront 19 kilomètres. Ce projet est estimé entre 10 et 25 millions de dollars.

Les conditions routières sur la route 117 dans la réserve faunique La Vérendrye sont parfois difficiles en période hivernale. (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Francois Villeneuve

Depuis 2013, le MTQ ne donne pas davantage de détails sur la valeur de ses projets. L’idée est de s’assurer qu’aucun entrepreneur ne tire un avantage de ces chiffres, ce qui viendrait en quelque sorte fausser le jeu de la concurrence , clarifie le porte-parole Luc Adam.

La préparation de l'agrandissement du carrefour giratoire valdorien des routes 111 et 117 sera également faite en 2020-2021, alors que les travaux se feront un an plus tard.

Plus de 5 millions de dollars seront également investis sur l'asphaltage de la route 101 à Notre-Dame-du-Nord.

Peu d'investissements pour la route 117

Quant à la route 117 entre Rouyn-Noranda et Val-d'Or, excepté deux asphaltages, l'un dans le secteur de la fourche de Mont-Brun et l'autre à Rivière-Héva, seule une voie de dépassement additionnelle est prévue au cours des deux prochaines années. Celle-ci se fera à Cadillac.

Le ministre responsable de la région, Pierre Dufour Photo : Radio-Canada / Melanie Picard

Le ministre responsable de la région, Pierre Dufour, qui avait récemment qualifié la route 117 de « projet de société », admet qu'il voudrait plus d'argent pour ce tronçon, mais il souhaite avant tout que le gouvernement reconnaisse qu'il s'agit d'une route problématique.

Oui on veut en obtenir plus et oui on veut que ça soit inscrit comme une route devant être priorisée par les gouvernements, mais ça, c'est le travail que l'on fait présentement , dit-il.

En entrevue, Pierre Dufour mentionne cependant que le projet de société dont il parle pourrait prendre 15 ans à se réaliser.