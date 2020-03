Une nouvelle clinique de santé à quatre roues à Halifax

Cette initiative vise à faciliter l’accès à des services en santé aux citoyens les plus vulnérables.

C’est une occasion d’aider plus de personnes qu’on n’a jamais pu [aider] et de leur donner des services dans un environnement sanitaire, chaleureux et qui leur donne la chance d’avoir des services de santé haut de gamme. Marie-France LeBlanc, directrice générale du Centre de santé communautaire North End

Le Centre de santé communautaire North End, à Halifax, inaugure sa nouvelle clinique mobile. Photo : Radio-Canada / Maryanne Dupuis

La clinique vise ainsi à fournir des soins de santé aux gens qui sont sans domicile fixe.

On voulait vraiment offrir des services de soins primaires à nos patients avec beaucoup de dignité , souligne Mme LeBlanc.

La camionnette se rendra dans les refuges et dans les abris un peu partout dans la région d’Halifax. L’idée de notre clinique mobile est d’être capable d’aller là où les gens ont besoin de nous , ajoute-t-elle.

La camionnette pourra accueillir au moins trois professionnels de la santé à la fois. Les services dispensés comprendront entre autres les premiers soins, les soins dentaires et les services sociaux.

Avec l'appui de Telus, le programme Mobile Outreach Street Health prend un virage. Photo : Radio-Canada / Maryanne Dupuis

Le Centre de santé communautaire North End compte sur un programme de santé mobile établi depuis 10 ans, appelé Mobile Outreach Street Health. Si le système a fait ses preuves, le véhicule méritait une mise à niveau.

Le nouveau véhicule plus grand et mieux identifié comprend une salle privée pour les examens ainsi que de l’équipement tel qu’une table, des chaises, un système de réfrigération, un évier et une connexion Wi-Fi.

La nouvelle camionnette est mieux équipée pour répondre aux besoins des patients. Photo : Radio-Canada / Maryanne Dupuis

Actuellement offert quatre à cinq jours par semaine, le service pourrait être offert sept jours sur sept ainsi que les soirs.

D'après les informations de Maryanne Dupuis