Un film d'horreur tourné à La Baie avec des acteurs de New York

The White Goddess est un projet lancé par l’Américaine Eugina Gelbelman qui a eu recours aux services du Torontois Sean Coulton pour le tournage de ce film.

Elle est la codirectrice, productrice et elle a écrit le scénario.

L’histoire se déroule dans un chalet isolé du nord du Québec.

Du sang sur la neige laisse présager que l'histoire tourne mal. Photo : Courtoisie

Dans les faits, il a été tourné dans une résidence à louer du chemin des Battures, dans les bois des alentours et sur les glaces de la baie des Ha! Ha!. Seules quelques scènes seront tournées à Montréal.

Nous avons choisi Saguenay principalement pour le paysage. Nous avions besoin d’un endroit froid, canadien, qui exprimait la solitude. C’est pourquoi nous sommes allés spécifiquement à La Baie avec le fjord [...] Nous avons tourné environ entre 95 % et 98 % du film à Saguenay , a expliqué Sean Coulton, lors d’un entretien téléphonique après avoir quitté la région.

Morgan Everitt joue le rôle de Rebecca. C'est elle qui habite le chalet isolé. Photo : Courtoisie

Du sociofinancement

Une campagne de sociofinancement sur Indiegogo sera mise sur pied prochainement pour compléter le financement du film, mais, selon Sean Coulton, il s’agit simplement de donner de meilleures conditions aux artisans de la production. La cible est de 25 000 $.

La campagne de sociofinancement permettrait de mieux rémunérer l'équipe technique. Photo : Courtoisie

Le film est à petit budget et comptait sur une équipe de tournage composée de seulement trois membres. Il est d’une durée d’environ 1 h 10 et mise sur deux acteurs américains, soit Morgan Everitt, qui joue le rôle de Rebecca, et Jonathan Peck, dont le personnage se nomme Andrew.

Dans l’histoire, ce sont deux Montréalais anglophones, donc le film a été tourné en anglais.

Le film est d'une durée d'environ 1 h 10. Photo : Courtoisie

Un peu comme Misery

Cette oeuvre rappelle un peu le film Misery, tourné en 1990, qui mettait en vedette Kathy Bates et James Caan. Ce dernier, un auteur à succès, était rescapé par une admiratrice qui ne lui voulait pas vraiment du bien. Ainsi, dans The White Goddess, Andrew est trouvé au sol dans la forêt par Rebecca. Toute l’action se concentre sur ces deux personnages.

Andrew, joué par Jonathan Peck, s'en prend physiquement à Rebecca. Photo : Courtoisie

Je le décrirais comme un film d’horreur psychologique de style scandinave. C’est à propos de deux individus. Le rôle masculin est retrouvé dans la forêt par l’antagoniste, une femme. Il a une blessure à la tête, il est inconscient et il souffre d’hypothermie. Elle le transporte à son chalet et le ramène à la santé, mais elle a une personnalité très bizarre, très sombre, qu’il tente de comprendre , a expliqué Sean Coulton.

Lorsque Andrew est retrouvé en pleine forêt, il a une blessure évidente à la tête. Photo : Courtoisie

Des anecdotes

Tourner un film à l’extérieur dans un environnement qu’on ne contrôle pas amène son lot d’aventures. Sean Coulton a notamment découvert que des pêcheurs pouvaient se rendre assez loin sur les glaces.

C’est assez drôle, car quand nous avons commencé la production, nous avions un grand espace libre sur la glace devant nous, en face du chalet. Mais, la première fin de semaine que nous étions là, nous avons vu l’immense activité de pêche sur les glaces. Nous avions trois cabanes dans l’image. Mais ce n’était pas si pire, nous avons fait attention. Nous pourrions par contre les enlever sur certaines scènes avec des effets spéciaux , s’est-il rappelé avec humour.

Quand est venu le temps de filmer certaines scènes, l'équipe a été surprise de voir quelques cabanes à pêche au large. Photo : Courtoisie

L’équipe n’était pas au bout de ses peines avec les aléas de la glace. Les membres ont notamment été surpris par la chaude journée de février où le mercure a atteint 8 degrés Celsius.

Lors d’une de nos dernières journées de tournage, nous étions sur la glace au large. C’était une journée chaude, ce qui a été bon pour nous. Sauf pour le fait que la glace avait cédé entre nous et la rive. C’était une illustration amusante de comment la glace peut bouger , a-t-il conté aussi.

Visiblement, les acteurs s'entendent mieux que les personnages. Photo : Courtoisie

Aucune subvention

La production indépendante n’a bénéficié d’aucune subvention, que ce soit de Québec ou de Saguenay. Toutefois, Sean Coulton se promet de regarder les avenues possibles auprès du gouvernement du Québec au cours des prochaines semaines.

Sean Coulton est un ancien pilote d’avion commercial qui a décidé de suivre sa passion du cinéma en quittant son boulot il y a trois ans. Le Torontois d’origine travaillait à Montréal pour Lata, une firme spécialisée en sécurité des vols. Il a depuis produit des documentaires, notamment pour CBC. Il travaille actuellement sur une série pour Discovery, l’équivalent anglais du Canal D.

Le film « The White Goddess » n'a bénéficié d'aucune subvention au Québec. Photo : Courtoisie

Comme c’est la norme pour les films indépendants, The White Goddess pourrait être présenté dans des festivals de cinéma. Malheureusement, comme le festival qui se déroule à Saguenay, Regard, porte sur les courts métrages, sa venue dans son lieu tournage est de prime abord légèrement plus compliquée. Par contre, Sean Coulton aimerait bien qu’il soit disponible sur une plateforme de diffusion en continu (comme par exemple Crave TV au Canada).

J’ai vraiment adoré l’endroit. C’est une ville que je voulais visiter, car j’ai des bons amis qui y ont grandi , a-t-il conclu.