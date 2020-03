Consultation publique sur les poules à venir à Saguenay

Le président de la commission d'aménagement du territoire et de l'urbanisme, Simon-Olivier Côté, a indiqué que plusieurs citoyens souhaitent posséder des poules en toute légalité sur le territoire de Saguenay et qu'il y a lieu de les entendre.

C’est un dossier dont on discute depuis plusieurs années. On a une consultation qui va se faire prochainement. Normalement, on va commencer à voter ce règlement-là à partir du prochain conseil.

Simon-Olivier Côté, conseiller municipal