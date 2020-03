Pas de travaux sur la 1re Avenue à Amos en 2020

La Ville veut d'abord s'assurer d'avoir accès à d'importantes subventions pour ce projet de 8,8 millions de dollars, qui s'étend entre la portion Ouest du pont et la 6e Rue Ouest.

Selon le maire Sébastien D'Astous, les options de subventions sont pour l'instant inexistantes.

La Ville va tout de même relancer un processus d'appel d'offres pour la confection des plans et devis. Aucune firme d'ingénieurs ou d'architectes n'a déposé de soumission à l'automne 2019.

On va retravailler le devis pour retourner en appel d'offres, explique le maire. On va donner un délai plus grand. C'est certain qu'il n'y a pas de travaux qui vont se faire cet été, mais on aura déjà les plans réalisés pour pouvoir les présenter à la population.

On va le faire uniquement quand on aura la hauteur de subvention nécessaire et minimale pour réaliser les travaux. Sébastien D'Astous, maire d'Amos

Les phases 1 et 2 de réfection de la 1re Avenue se sont déroulées en 2018 et 2019.