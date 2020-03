Panne de courant à Saint-Jean-de-Dieu après une collision entre un véhicule et un poteau

Cette collision a fait un blessé léger.

Des monteurs de ligne sont déployés sur les lieux. Ils procèdent à des travaux de sécurisation de la panne ce qui a permis d'en réduire l'ampleur.

Selon la porte-parole pour Hydro-Québec, Geneviève Cloutier, les équipes pourront ensuite procéder aux réparations nécessaires.

Les monteurs vont s'affairer à remplacer le poteau et à réinstaller les équipements qui sont sur le poteau. Donc, on parle de transformateurs, conducteurs, isolateurs et tout ça.

Geneviève Cloutier, porte-parole pour Hydro-Québec