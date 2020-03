Le CN met les bouchées doubles pour rétablir ses opérations, assure son PDG

Après un blocage de ses rails de près de trois semaines, le Canadien National (CN) multiplie les efforts pour rétablir la circulation de ses trains, en dépit de pertes importantes, de licenciements et de retards. Le PDG Jean-Jacques Ruest explique les défis qui attendent le plus gros transporteur ferroviaire du pays.

Depuis la levée des barricades des manifestants mohawks de Tyendinaga par la police de l’Ontario, le 24 février dernier, les trains du CN ont pu recommencer à circuler tant bien que mal, après 18 jours d’interruption.

Cet arrêt forcé des opérations a coûté très cher à l’entreprise, qui a aussi dû mettre à pied plus de 450 travailleurs en attendant que les affaires reprennent, sans compter les retards qui s'accumulaient pour ses clients. Un casse-tête quotidien pour le transporteur ferroviaire.

On a eu 34 blocus, certains qui n’ont duré que quelques heures, d’autres qui ont duré plusieurs jours. C’était difficile pour nous de savoir d’avance où seraient les obstructions , a expliqué le PDG du CN dans une entrevue accordée mardi à Gérald Fillion, dans le cadre de son émission RDI économie.

Le PDG du Canadien National, Jean-Jacques Ruest, explique que l'entreprise a dû composer avec 34 blocus sur ses voies ferrées en solidarité avec les Wet'suwet'en de Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada

Ça a coûté très cher en perte de revenus. Je les quantifierai au moment où on sortira nos résultats au mois d’avril, mais c’est probablement le même ordre de grandeur que l’arrêt de travail qu’on a vécu au mois de novembre, estime Jean-JacquesRuest. C’est beaucoup de perte de revenus, des coûts d’opération et une productivité qui est à la baisse.

Lorsque les voies ont été libérées dans le sud de l’Ontario, la direction du CN a dû composer avec des milliers de wagons et des centaines de trains arrêtés sur les voies du Canada et des États-Unis, certains immobilisés depuis de nombreux jours.

À Vancouver, il y a 50 à 55 bateaux en attente alors qu’en temps normal il y en a environ 30. On a aussi 10 000 wagons de retard sur la côte ouest. Jean-Jacques Ruest, PDG du Canadien National

La circulation des trains du CN a été interrompue pendant près de trois semaines. Photo : Reuters / Mark Blinch

Notre retour d’opération s’est fait en quelques étapes. La première, c’est l’Ouest canadien. On a commencé à remettre nos opérations en ordre entre la côte ouest et Toronto. Ensuite, à partir du moment où le blocus de Belleville a été levé, on a recommencé à mettre nos choses en ordre entre Belleville et Halifax.

Outre les difficultés que rencontrait le CN, ce sont surtout ses clients qui ont le plus souffert de cette crise, estime M. Ruest.

Les gens pensent beaucoup au CN, mais ce qui est le plus important, c’est la majorité de nos clients : l’industrie du grain, les mines, les producteurs forestiers, l’énergie, les grandes villes qui reçoivent des conteneurs.

Des comportements dangereux décriés

Gérer cette interruption de services et toutes ces intrusions sur les voies de son réseau n’a pas été une mince tâche non plus pour l’entreprise, souligne M. Ruest. On gérait vraiment au jour le jour, selon les informations qui arrivaient au fur et à mesure.

Quant aux manifestants qui ont tenté d’empêcher les trains du CN de circuler à Belleville, notamment en allumant des feux en bordure des voies et en se tenant sur les rails alors que des trains arrivaient, Jean-Jacques Ruest dénonce le danger important que représentent ces comportements.

Ça me trouble qu’on soit rendu au point dans la société où des règles de sécurité aussi importantes sont mises de côté par les gens. […] Personne ne peut gagner face à un train de milliers de tonnes. Jean-Jacques Ruest, PDG du Canadien National

En ce qui a trait au fait que des trains visés par les manifestants ne se sont pas arrêtés malgré leur présence sur les rails, M. Ruest explique que les voies étaient libres lorsque les convois ont commencé à avancer.

Les gens qui se tenaient en bordure de la voie, qui avaient par ailleurs été avertis par les policiers et par de nombreux coups de klaxon des trains qui arrivaient, sont, selon lui, montés volontairement sur les rails pour forcer les trains à arrêter.

Un train ce n’est pas une bicyclette, ça n’arrête pas sur un 10 sous, rappelle le PDG du CN. Mélanger des trains avec des gens, c’est dangereux.

Rappel des employés au travail

Avec la levée des blocages, le CN a commencé à rappeler les centaines d’employés qu’elle avait dû mettre à pied, faute de travail.

On a commencé à rappeler des employés vendredi passé, relate M. Ruest. On en avait 450 dans l’Est canadien et, au moment où on se parle, la majorité de ces gens-là ont été rappelés. Tous seront rappelés éventuellement.

Ce qu’il nous faut à ce moment, c’est des trains qui viennent des ports de l’ouest vers les Maritimes, c’est ce qui amène le travail. Jean-Jacques Ruest, PDG du Canadien National

Des employés du CN s'affairent autour d'une locomotive dans leur atelier de Transcona.

Une telle interruption de la chaîne d’approvisionnement ferroviaire au Canada a certes eu un impact négatif au pays, mais aussi à l’étranger, déplore le PDG du Canadien National.

Au point de vue de la réputation du Canada, ce n’est vraiment rien de positif. Moi, j’ai beaucoup de clients qui sont en Asie et en Europe, des gens avec qui on fait affaire beaucoup […]. La réputation canadienne est basée sur ce que les gens voient à l’extérieur et, naturellement, ils n’ont pas le bénéfice d’avoir tous les détails , explique-t-il.

Pour M. Ruest, en affaire, les entreprises recherchent à faire les choses le plus simplement possible pour sauver des coûts et du temps. Or, si ça devient trop compliqué de faire affaire au Canada pour toutes sortes de raisons, les chaînes d’approvisionnement vont chercher des ports et des activités plus faciles, plus fiables , notamment aux États-Unis, souligne-t-il.

En attendant un retour à la normale des opérations, le Canadien National compte se concentrer sur le soutien offert à ses clients. Il souhaite aussi les aider à regagner les parts de marché qu’ils ont perdues lors de cette rupture majeure de la chaîne d’approvisionnement canadienne.

Les secteurs en ce moment qui ont le plus de retard, c’est probablement l’industrie forestière et l’industrie du grain. Jean-Jacques Ruest, PDG du Canadien National

Le PDG du CN n’est toutefois pas au bout de ses peines : l’intensification de l’épidémie de coronavirus engendre une baisse importante de l’arrivée de conteneurs en provenance de l’Asie dans les ports et terminaux de la côte ouest.