Amos construira une patinoire de Dek Hockey

La Ville a adopté un règlement d’emprunt à cet effet lundi soir, pour des travaux évalués à 250 000 $. La patinoire sera construite à proximité de la nouvelle Maison des jeunes.

Selon le maire d’Amos, Sébastien D’Astous, cette nouvelle infrastructure viendra combler un besoin exprimé par des adeptes de ce sport depuis quelques années.

Il y a deux regroupements qui nous ont approchés depuis quelques années pour développer le Dek Hockey à Amos, souligne-t-il. Un projet flottait dans l’air à St-Félix, mais ça a avorté. On a repris le bébé et on a décidé de le faire, sur un site tout indiqué. On sait que plusieurs mordus allaient à Val-d’Or pour jouer. On espère que les gens seront là pour se mobiliser et partir une ligue.

La Ville lancera les appels offres et partira à la recherche de subventions pour financer le projet. Déjà, 18 000 $ ont été consentis par la MRC Abitibi. Amos aimerait effectuer les travaux en juin ou en juillet.