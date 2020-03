Super mardi : l'heure de vérité pour les septuagénaires démocrates

Qui sortira vainqueur de cette journée fort attendue du calendrier électoral où le plus grand nombre d’États se prononcent simultanément?

Les événements des derniers jours laissent présager un duel Biden-Sanders, mais c'est aussi le moment où l'ex-maire de New York Michael Bloomberg fait son entrée en piste officielle.

Les regards se portent désormais vers des septuagénaires, les candidats les plus jeunes ayant tous abandonné la course.

Les candidats toujours en lice : Bernie Sanders , sénateur du Vermont

Joe Biden , ancien vice-président des États-Unis, ancien sénateur du Delaware

Elizabeth Warren , sénatrice du Massachusetts

Michael Bloomberg , ex-maire de New York, PDG de la société Bloomberg LP et philanthrope

Tulsi Gabbard, représentante d'Hawaï

Bernie Sanders a voté en compagnie de sa femme, Jane O'Meara Sanders, dans un bureau de Burlington, au Vermont. Photo : Reuters / Jonathan Ernst

Élu comme indépendant, le sénateur du Vermont Bernie Sanders, 78 ans, mène pour l'instant tant en nombre de délégués que dans les intentions de vote à l'échelle nationale.

Particulièrement populaire auprès des jeunes et de la population hispanique, il peut compter sur des partisans enthousiastes, une bonne organisation sur le terrain et un financement populaire inégalé.

Mais ce sont ses positions progressistes qui effraient l'establishment et l'aile modérée du parti.

Les candidats centristes Pete Buttigieg, ex-maire d’une petite ville d’Indiana, et la sénatrice du Minnesota Amy Klobuchar ont d'ailleurs mis un terme à leur campagne dans les derniers jours et serré les rangs derrière l'ancien vice-président sous Barack Obama, Joe Biden, qui cumule quatre décennies au sein du Parti démocrate.

Joe Biden faisait campagne à Oakland, en Californie, dans la journée du super mardi. Photo : Getty Images / Justin Sullivan

Fort de sa victoire de samedi dernier en Caroline du Sud, un État avec une population afro-américaine importante – une base électorale solide de la formation –, il a pour sa part redonné un élan à une campagne qu'on disait récemment moribonde.

Il reste à voir si les appuis de ses anciens adversaires compenseront la faible présence de Joe Biden, qui misait sur la Caroline du Sud pour sa survie politique dans les États du super mardi ces dernières semaines.

C’est aussi l’occasion de voir enfin la réaction de l’électorat par rapport à Michael Bloomberg, dont le nom apparaît pour la première fois sur les bulletins de vote depuis le début des primaires.

Michael Bloomberg s'est adressé aux médias depuis son bureau de campagne, situé à Little Havana, à Miami, en Floride. Photo : Reuters / Marco Bello

Entré tardivement dans la course en comptant sur l’effondrement de Joe Biden, avec qui il compétitionne pour le vote centriste, le multimilliardaire – un ancien républicain –a en quelques mois investi plus d'un demi-milliard de dollars en publicité, essentiellement dans les États du super mardi. Les deux se disputent le vote centriste.

La sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren, qui a remporté huit délégués, n’a cependant pas gagné d’État et risque même, selon les sondages, de perdre celui qu'elle représente au Congrès au profit de Bernie Sanders ce soir.

Elle a exprimé son intention de se battre jusqu'à la fin, et espère la tenue d’une convention dite contestée . Ce type de convention survient si aucun candidat ne parvient à engranger une majorité de délégués au terme de la période des caucus et des primaires. L’issue de la course se scellera au deuxième tour ou lors d'un tour ultérieur.

Selon le modèle de prévisions probabiliste FiveThirtyEight, c'est la perspective la plus probable.

Plus d’un millier de délégués en jeu

Quatorze États et un territoire tiennent ainsi des caucus ou des primaires aujourd'hui : Californie, Texas, Caroline du Nord, Virginie, Massachusetts, Minnesota, Colorado, Tennessee , Alabama, Oklahoma, Arkansas, Utah, Maine et Vermont, ainsi que les Samoa américaines, auxquels vient s'ajouter le vote des démocrates à l’étranger.

L'importance du super mardi est sans égale dans le calendrier : au terme de ces votes, 1357 délégués auront été attribués, soit 35 % de l'ensemble des délégués qui seront envoyés à la convention démocrate de juillet prochain.