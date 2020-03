Le pasteur Paul Mukendi libéré pendant son appel

Le pasteur Paul Mukendi, condamné à 8 ans de prison pour agressions sexuelles et physiques sur une adolescente, est libéré pendant ses procédures d'appel.

La Cour d'appel a rendu cette décision, mardi.

Le tribunal indique que depuis son arrestation en 2017 et sa mise en liberté, l'appelant a respecté toutes et chacune des conditions que les tribunaux lui ont imposées et qu'il n'a aucun antécédent judiciaire.

Le pasteur de l'église Parole de vie devra cependant respecter de nombreuses conditions.

Je n'ai aucune hésitation à écrire que les gestes reprochés à l'appelant, échelonnés sur plusieurs années, sont carrément odieux. Le juge Jocelyn F. Rancourt de la Cour d'appel

Il ne peut quitter le Québec ni faire de demande de passeport. Il ne doit pas se trouver à moins de 200 mètres de l'adresse de la plaignante et des témoins ainsi que de leur lieu de culte.

La preuve dont je dispose révèle toutefois que l'appelant ne présente aucun risque de fuite , écrit le juge Jocelyn F. Rancourt.

Paul Mukendi ne peut chercher, accepter ou garder un emploi ou un travail bénévole qui le placerait en situation d'autorité de personnes de 16 ans et moins. Il devra également fournir un dépôt de 5000 dollars.

Il lui sera donc interdit de prêcher à son église, lui qui souhaitait pouvoir reprendre son ministère.

L'appelant oublie que les crimes perpétrés à l'endroit de la victime l'auraient été dans un contexte d'abus de confiance et d'autorité et qu'il se serait servi de son statut d'homme de Dieu et de chef de son église (Parole de vie) pour les commettre , insiste le juge Rancourt.