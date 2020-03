Les automobilistes épargnés par l'hiver doux

L’hiver qui tire à sa fin a été particulièrement clément. Les températures moyennes ont été plus élevées que la normale, et les épisodes de froid glacial, très rares. La saison hivernale plus chaude que d’habitude a causé moins de maux de tête aux automobilistes.

Au garage Station des ponts, à Trois-Rivières, on a remarqué moins de problèmes reliés au froid cet hiver.

On a eu moins de problèmes de batteries et de problèmes de système de charge avec l'alternateur , note le copropriétaire, Raphaël Béland.

CAA-Québec a d’ailleurs dénombré, entre le 1er décembre et le 24 février, 20 000 demandes de survoltages de moins qu’à pareille date l’an dernier au Québec. Le nombre de demandes d'assistance routière, tous services confondus, a d'ailleurs diminué de 20% par rapport à l'hiver précédent, passant de 217 000 à 175 000 appels.

Les automobilistes ont été moins nombreux cet hiver à avoir recours à CAA-Québec pour redémarrer leur voiture. Photo : Radio-Canada

Lorsqu'on a des températures en dessous de -25 degrés Celcius, c'est là où on a de plus en plus d'appels dans nos systèmes pour des gens qui demandent des survoltages, explique le porte-parole de CAA-Québec, Pierre-Olivier Fortin. Le ‘‘point critique’’, c'est -25 degrés.

Or, ce point critique n’a été atteint qu’à deux reprises dans le secteur de Trois-Rivières, cet hiver. Les températures enregistrées par Environnement Canada ont été en général plus élevées qu'à l'habitude dans la région trifluvienne. La température moyenne a été de -6,7 degrés Celsius, soit trois degrés de plus que la normale, qui se situe à -9,7 degrés Celsius.

Le temps chaud qui a aussi permis aux clients d'Hydro-Québec d'économiser cet hiver.

En se basant sur le cas type d'une maison unifamiliale dans la région de Montréal, la société d'État estime que le consommateur a économisé jusqu’à maintenant 54 $ sur sa facture d'électricité.

Hydro-Québec estime qu'une maison unifamiliale typique située dans la région de Montréal a économisé 54$ sur sa facture d'électricité cet hiver. Photo : Radio-Canada

Cela dit, les températures plus clémentes n'ont pas que des avantages pour les automobilistes, qui doivent faire face à des épisodes de pluie verglaçante.

La pluie va causer des problèmes du système de charge et, malheureusement, les gens tirent fort sur les poignées de porte, arrachent des poignées de porte, indique Raphaël Béland. J'ai fait beaucoup, beaucoup de "bras" d'essuie-glace pris dans la glace.

Pour éviter les bris reliés au verglas, il suggère aux automobilistes d’être patients, de déneiger et de déglacer leur véhicule avant de prendre la route.