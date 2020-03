Jacques Marcoux quittera son poste à la mairie de Potton avant la fin de son mandat

J’ai eu un problème de santé qui s’est étiré sur quelques mois et qui s’est soldé par une bonne nouvelle. Pendant toute cette période-là, j’ai réfléchi longuement. Et je suis venu à la conclusion qu’effectivement je suis rendu à une période de ma vie, surtout à cause de mon âge, où je dois commencer à m’occuper de mes affaires personnelles et uniquement de mes affaires personnelles , indique Jacques Marcoux.

Selon lui, le fait de remettre sa démission avant l’échéance de son mandat en novembre 2021, permet d’éviter de coûteuses élections municipales pour le remplacer.

Durant l’attente de nouvelles élections, le conseil municipal votera pour un conseiller qui assumera la transition.

Jacques Marcoux quitte notamment son poste pour se consacrer à des projets personnels.