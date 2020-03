Un 9e cas de coronavirus en Colombie-Britannique, l'homme revenait d'Iran

Il s’agit d’un homme dans la cinquantaine rentré au Canada après un voyage en Iran. Il est présentement en isolation chez lui, tout comme les membres de son entourage immédiat.

Les gens qui rentrent d’Iran sont par ailleurs invités à s'isoler volontairement pendant deux semaines et de contacter les autorités sanitaires, rappelle Mme Henry.

Lundi, l’État de Washington, voisin de la Colombie-Britannique, a annoncé la mort de six personnes atteintes du coronavirus. Le bilan est depuis passé à 9 décès.

Une situation qui évolue rapidement

Il s'agit d'une «situation extraordinaire», reconnait la Dre Bonnie Henry. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Plus de 1000 personnes ont été testées dans la province depuis le début de l'éclosion du coronavirus, selon la Dre Bonnie Henry.

Nous vivons une situation extraordinaire , reconnaît-elle. Ce n'est pas notre saison grippale habituelle, nous savons que les choses évoluent .

Mme Henry rappelle que les gens devraient être conscients des symptômes respiratoires, même si ceux-ci peuvent apparaître légers.

Je demande à tous les Britannos-Colombiens : si vous êtes malade, restez à la maison. Éloignez-vous des autres. Dre Bonnie Henry

Rappel des recommandations

Les différentes communautés doivent se préparer à la progression du virus et avoir un plan, croit-elle. Il faut notamment s’assurer que les gens ont à leur disposition les médicaments et le soutien nécessaire en cas d’isolement volontaire à domicile.

Les milieux de travail devraient faire preuve de flexibilité et permettre le télétravail aux employés qui ressentent des symptômes associés au COVID-19, en particulier en ce qui concerne les voyages à l'étranger, fait valoir Mme Henry.

Il faut également porter une attention particulière et éviter les contacts avec les personnes les plus vulnérables, notamment les aînés et ceux qui souffrent de maladies sous-jacentes. Ces derniers devraient éviter les déplacements à l'étranger, note-t-elle.