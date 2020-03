Présidence de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick : une course à deux

Dans l'ensemble, il se dit tout de même extrêmement satisfait de son mandat.

J'ai commencé avec une SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick qui n'avait presque plus de crédibilité et maintenant c'est l'inverse, on voit que la SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick est sur une lancée , déclare-t-il.

Il reste confiant en l'avenir et pour sa succession. Il dit laisser une SANB en santé pour les prochains élus.

Je pars avec fierté, je sais que je laisse la SANB entre bonnes mains, je suis convaincu de cela. Robert Melanson, président actuel de la SANB

Robert Melanson en conférence de presse le 3 mars 2020. Photo : Radio-Canada / Guy Leblanc

Le président sortant souhaite aux Acadiens de travailler ensemble à la création de projets sur lesquels ils peuvent s'entendre, car quand on se chicane, on n'avance à rien, [...] quand on s'unit ensemble pour travailler, c'est là qu'on peut se faire respecter et mettre nos trucs de l'avant .

Je ne me mêlerai pas de la campagne électorale. Je vais rester en dehors de cela, je crois que c'est pour le bien de l'organisme, pour ne pas faire de friction. Robert Melanson, président sortant de la SANB

À son avis, la pertinence d'un organisme comme la SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick a encore tout son sens dans le contexte politique d'aujourd'hui, où certains politiciens attaquent les acquis des francophones.

Deux candidatures à la succession

Alexandre Cédric Doucet et Mathieu Caissie briguent tous deux la présidence.

Alexandre Cédric Doucet est étudiant en droit à l'Université de Moncton. Photo : Avec la gracieuseté de / Daniel St Louis

Le premier candidat a avoir déclaré ses intentions, Alexandre Cédric Doucet, a indiqué sur les médias sociaux qu'il s'engageait, s'il était élu, à tenter de moderniser la Loi sur les langues officielles au Nouveau-Brunswick, à trouver de nouveaux fonds pour assurer une pérennité à l'organisme et à se rapprocher des membres de la SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick pour les grandes orientations.

Fort de mes deux dernières années à la vice-présidence de l'organisme, je veux continuer à faire avancer les dossiers des francophones du Nouveau-Brunswick. Alexandre Cédric Doucet, candidat à la présidence de la SANB

Mathieu Caissie, a quant à lui annoncé sa candidature mardi soir. Sur les médias sociaux, il a indiqué se présenter pour le développement de l'Acadie du Nouveau-Brunswick et [par] fidélité à ses convictions en faveur de la langue française.

Mathieu Caissie a annoncé sa candidature à la présidence de la SANB mardi soir. Photo : Gracieuseté/Facebook

Les membres devront donc voter pour élire le prochain président de leur organisme. Le vote se fera par suffrage universel du 18 mai au 8 juin.

L'élection à la présidence, en bref : L'appel aux candidatures était ouvert pour les membres pendant une période d'un mois.

Les membres du conseil d’administration de la Société sont élus selon le règlement électoral pour un mandat de deux ans, renouvelable deux fois seulement de façon consécutive.

La date limite pour devenir membre et pouvoir voter est le mardi 12 mai 2020.

L''ouverture du vote en ligne est le lundi 18 mai 2020.

La date limite du vote (jour du scrutin) est le mercredi 3 juin 2020.

L'assemblée générale annuelle et l'intronisation de la présidence a lieu le samedi 13 juin 2020.

La vice-présidence

Serge Brideau, artiste acadien engagé, ancien ambulancier de profession et chanteur du groupe de musique Les Hôtesses d'Hilaire, a annoncé publiquement le 2 mars qu'il se présente comme candidat à la vice-présidence et en tant que représentant de la Péninsule acadienne.

Serge Brideau est un artiste engagé natif de la Péninsule acadienne. Photo : Studio C 14 / Stéphane Leveque

La vice-présidence est votée lors de l'Assemblée générale annuelle, par le conseil d'administration de l'organisme. Pour obtenir ce titre, Serge Brideau devra donc, dans un premier temps, gagner son élection en tant que représentant de la Péninsule acadienne.

Il est grand temps que la SANB recommence à être plus présente dans les différentes régions du Nouveau-Brunswick. Elle doit notamment être plus proche des jeunes, puisque c’est eux l’avenir. Serge Brideau, candidat à la vice-présidence de la SANB

Dans un communiqué de presse datant du 2 mars, Serge Brideau explique qu'il envisage la possibilité de faire une tournée provinciale conjointement avec Alexandre Cédric Doucet afin d'aller à la rencontre des Acadiens dans leur région respective.