Enfant brûlé aux mains: Cynthia Dauphinais admet avoir menti aux policiers

Appelée à la barre des témoins, elle a raconté qu'elle aurait quitté momentanément l'appartement le soir des événements, le 29 juillet, pour faire un appel téléphonique.

À ce sujet, elle admet avoir menti aux policiers dans une déclaration antérieure, lors de laquelle elle aurait prétendu qu'elle était à l'intérieur de l'appartement pour faire cet appel. Elle explique qu'au moment des événements, elle craignait qu'on lui reproche de ne pas avoir surveillé l’enfant adéquatement.

Elle a affirmé qu'Éric Michaud était sur le divan du salon en train d’écouter de la musique lorsqu'elle est entrée dans l'appartement du secteur Grand-Mère à Shawinigan après cet appel.

C'est à ce moment qu'elle dit avoir entendu la fillette hurler de douleur dans la salle de bain. En poussant la porte, Cynthia Dauphinais aurait trouvé l’enfant dans le bain, en couche. Elle a rapporté qu’à ce moment, il ne coulait que de l’eau chaude du robinet dans la salle de bain remplie de vapeur.

Il y avait de la steam jusqu’au plafond , a-t-elle souligné.

J’ai arrêté le robinet, j’ai pris l’enfant et j’ai vu ses mains. Je me suis mise à paniquer et à crier.

Cynthia Dauphinais, témoin dans le procès d'Éric Michaud