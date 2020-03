Beaucoup de constats d'infraction pour excès de vitesse en zone scolaire

Les constats ont été remis dans le District de Kings par des agents de la GRCGendarmerie royale du Canada et des agents provinciaux de sécurité routière lors de contrôles routiers à différents endroits à Three Rivers, Canavoy et Rollo Bay.

La GRCGendarmerie royale du Canada signale que plus de 700 voitures ont été interceptées et vérifiées. Des contraventions dont on ignore le nombre ont été remises pour d'autres infractions au Code de la route.