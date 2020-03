Une campagne de sociofinancement pour le Musée régional de Rimouski

L’argent sera entièrement consacré pour réaliser le projet Espace 15-30.

Le projet vise à remettre sur pied un comité jeunesse au sein du Musée afin d’organiser une série d’activités en lien avec les expositions en intégrant les jeunes de 15 à 30 ans.

Le Musée espère ainsi amasser 25 000 dollars dans la communauté. Cette somme sera bonifiée d’un autre 25 000 dollars par le Secrétariat à la jeunesse du Québec si le premier objectif est atteint.

Le Musée régional de Rimouski lance une campagne de sociofinancement. Photo : Radio-Canada / Nadia Ross

Le président du Conseil d’administration du Musée, Gervais Sirois, croit que les jeunes de 15 à 30 ans pourraient engager un renouveau au Musée. Il estime que cette frange de la population est nécessaire à la survie du Musée.

Les gens plus âgés demeurent importants, mais les jeunes vont amener une vie, une animation, une réflexion plus ouverte, et on veut leur donner une place particulière dans l’évolution du Musée , affirme-t-il.

Impliquer davantage les jeunes

Pour l’agente à l’éducation et à l’action culturelle, Brigitte Lacasse, un comité jeunesse sert à assurer la pérennité du Musée. Il faut que les jeunes soient présents. Les futurs conseils d’administration se forment maintenant , dit-elle.

L'agente explique que le Musée doit accompagner les jeunes pour remettre sur pied ce comité jeunesse. Il faut qu’on les introduise au monde muséal et qu’on leur présente les expositions pour qu’ils arrivent après à dire : "on veut faire telle activité ou tel projet en lien avec le musée ".

Le comité jeunesse existe depuis déjà deux ans , précise-t-elle. Or, faute de ressource, le Musée doit se tourner vers une autre source de financement. C’est important d’investir les ressources nécessaires pour maintenir ce projet et aussi pour réaliser d’autres projets , mentionne Brigitte Lacasse.

Avec les informations de Nadia Ross