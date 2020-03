Huit conseillers municipaux exigent un audit indépendant sur le train léger d'Ottawa

Dès les deux premiers mois de sa mise en service, l'automne dernier, la ligne de la Confédération avait déjà subi une cinquantaine de défaillances. Depuis, les problèmes sont devenus chroniques, au niveau des portes, des roues, des rails, mais aussi avec la mécanique et le système d'alimentation électrique. Les ascenseurs ont même subi des défaillances 65 fois en moins de 6 mois.

Dans une lettre à l'ombudsman rendue publique mardi matin, les huit conseillers municipaux rappellent le lancement houleux de la ligne de la Confédération. Ils s'interrogent aussi à savoir comment une offre de SNC-Lavalin — qui a échoué à deux reprises à un test technique — s'est imposée pour le contrat de prolongement de la ligne Trillium.

Nous avons été frustrés dans nos tentatives d'en savoir plus sur les contrats, les rapports techniques et la gestion globale du système en raison des obligations contractuelles de protéger les informations des fournisseurs , ont écrit les conseillers. Les élus ne peuvent pas exercer leurs fonctions au nom des résidents s'ils ne disposent pas de tous les faits.

Lors d'un point de presse mardi, Radio-Canada a demandé au conseiller Mathieu Fleury s'il fallait annuler le contrat pour les prochaines étapes du train léger. On n’a pas encore de chiffres , a-t-il répondu. C’est facile de prendre position, mais il nous faut une série d’options pour que le conseil puisse prendre décision.

On vit dans l’inconnu, dans les problèmes et on demande de voir les options dans cette dynamique-là.

Mathieu Fleury, conseiller du quartier Rideau-Vanier