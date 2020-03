Se préparer à une pandémie dans le Nord de l’Ontario

Bien qu’aucun cas de coronavirus ait été détecté dans le Nord de l’Ontario, l’hôpital Horizon Santé-Nord se prépare à toute éventualité. La Santé publique de Sudbury et du district se dit aussi prête à intervenir.

Nous avons mis sur pied un dépistage préventif à certains de nos comptoirs d’inscription à l’hôpital , explique le président-directeur général Dominic Giroux.

Un dépistage actif a aussi été développé à la salle d’urgence de l’établissement.

Si vous avez des symptômes du virus et que vous avez voyagé au cours des 14 derniers jours, automatiquement, le personnel médical prendra soin de vous , dit-il.

Selon M. Giroux, déjà certaines mesures sont en place à HSN au cas où des patients atteints du COVID-19 devaient être hospitalisés. Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

Tous les équipements de protection des employés ont été revus, de même que les processus d’examens des patients qui pourraient être à risque.

Selon M. Giroux, il existe quatre étapes de préparation en vue d’une pandémie.

HSN compte 29 salles d’isolement au cas où il faudrait hospitaliser des patients victimes du coronavirus. Photo : Radio-Canada / Claude Gagnon

Les étapes trois et quatre nécessiteraient des mesures plus sévères et une déclaration d’urgence émise par la santé publique.

Il faudrait au moins deux patients admis à l’hôpital HSNHorizon Santé-Nord pour passer en mode dépistage actif , explique-t-il.

Des chirurgies non urgentes seraient alors annulées, à la suite du redéploiement du personnel.

Santé publique

Pour éviter toute congestion inutile des hôpitaux, Santé publique Ontario recommande aux personnes qui ont un historique de voyage dans les sept pays identifiés, d’appeler d’abord Télé Santé Ontario s’ils soupçonnent avoir des symptômes du COVID-19.

HSNHorizon Santé-Nord compte 29 salles d’isolement au cas où il faudrait hospitaliser des patients victimes du coronavirus.

Le plan de pandémie de la Santé publique de Sudbury et du district est mis à jour.

Il n’a pas vraiment changé depuis l’épidémie de H1N1 en 2009, précise l’organisme.

La Santé publique de Sudbury et du district révise son plan de pandémie en collaboration avec les autres partenaires en santé, dont Horizon Santé-Nord. Photo : CBC/Casey Stranges

Le COVID-19 n’est pas un virus de la grippe, c’est un type différent de virus , explique la Dre Ariella Zbar, adjointe de la médecin-hygiéniste de la Santé publique à Sudbury.

La mise à jour du plan comprendra les détails sur le coronavirus.

Se préparer à une pandémie

Selon la Dre Zbar, le public devrait par ailleurs revoir ses propres mesures d’urgence, comme suffisamment de nourriture non périssable disponible à la maison pour au moins trois jours et une trousse d’urgence.

Une liste de personnes à contacter et des copies de documents importants sont aussi à considérer.

Se laver les mains constitue l’un des moyens efficaces de se protéger contre les microbes. Photo : iStock

Le lavage fréquent des mains et demeurer chez soi lorsqu'on est malade permettent par ailleurs d’éviter la propagation de microbes et de maladie, rappellent les autorités en santé publique.