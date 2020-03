16 médailles pour les karatékas de Saint-Boniface à un championnat provincial

Les karatékas du club Nouvel horizon de Saint-Boniface ont récolté seize médailles d'argent et de bronze samedi, dans le cadre du Championnat provincial de karaté de la International Karate Daigaku qui s'est tenu à Stonewall, à 25km au nord de Winnipeg.

C’est une très très belle récolte , se réjouit l’entraîneur adjoint Laurent Poliquin. Chaque année, les karatékas du club de Saint-Boniface participent au championnat provincial, mais le nombre de médailles obtenues par le club en 2020 a été très impressionnant, selon lui.

Pour nous, c’est une façon de vérifier si le progrès est là, si on continue à progresser et à se démarquer vis-à-vis des autres karatékas de la province , ajoute Laurent Poliquin.

7 athlètes, 16 médailles

Parmi les karatékas qui sont montés sur le podium, Sarah Idir, Emilie Poliquin et Hugo Poliquin ont remporté la médaille d’argent par équipe chez les ceintures de couleurs en kata [un enchaînement codifié de mouvements], indique le communiqué de presse du club.

Hubert Kabasha, Mathieu, Dusabenyagasani et Laurent Poliquin sont également montés sur la deuxième marche du podium dans la catégorie ceinture noire.

À l'épreuve du combat entre deux adversaires, Sarah Idir s’est démarquée en remportant une médaille d’argent et Hugo Poliquin et Yanelle Abed, de bronze.

Chez les adultes, Hubert Kabasha et Laurent Poliquin ont remporté respectivement l’argent et le bronze, après un combat intense, selon le communiqué de presse.

En kata individuel, Sarah Idir et Yanelle Abed ont remporté l’argent, alors que Hugo Poliquin est monté sur la troisième marche du podium.

Dans la catégorie des ceintures noires, Mathieu Dusabenyagasani et Hubert Kabasha se partagent respectivement l’argent et le bronze.

Un sport qui garde sa popularité

Pour l'entraîneur adjoint, cette victoire est un signe que ce sport continue de se développer dans le quartier francophone.

On fait du karaté à Saint-Boniface depuis 1988 [...], c’est un engagement semaine après semaine, année après année. On réussi à se développer personnellement et à apprendre des techniques d’autodéfense , dit-il.

Une centaine de karatékas, de tous les âges, ont participé au championnat de Stonewall. Parmi eux, huit étaient du club de Saint-Boniface.

Avec les informations d'une entrevue de Laurent Poliquin, réalisée par l'émission de radio le 6 à 9