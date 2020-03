JeSuisVictime : un mot-clic viral après le César à Polanski

Comme lors de l’affaire Weinstein qui a fait débouler le mot-clic #MoiAussi (#MeToo), la récompense attribuée au réalisateur franco-polonais controversé a provoqué une nouvelle vague de témoignages en France.

Il l'a fait dans mon lit, ma salle de bain, sa voiture [...] C'était furtif, mais ce sont les plus longs instants de ma vie , a écrit l'actrice et réalisatrice Andréa Bescond.

Viol 1- j’avais 9 ans le fiancé d’une amie de ma mère m a violée régulièrement en me disant que c’était notre secret de ne surtout pas le dire à ma mère , a également dévoilé la comédienne et chanteuse Nadege Beausson-Diagne sur Twitter.

La police nationale française est également intervenue sur les réseaux sociaux en recommandant aux victimes de porter plainte. Si un tweet permet de prendre la parole, sachez que des policiers spécialement formés sont à votre écoute 24h/7j , écrit-on.

#JaiPasDitOui

Un nouveau mot-clic a également été lancé mardi par le collectif féministe #NousToutes lors du dévoilement des résultats d’une enquête sur le consentement sexuel.

On y révèle que neuf femmes sur dix en France disent avoir subi de la pression pour avoir un rapport sexuel.

L’enquête a été réalisée grâce à un questionnaire diffusé sur les réseaux sociaux. 100 000 personnes ont participé, dont 96 600 femmes.

Juliette Binoche et Lambert Wilson prennent position

La sortie de la salle de la comédienne Adèle Haenel et les manifestations contre la présence de Roman Polanski parmi les finalistes des César, vendredi dernier, continuent également de diviser la colonie artistique française.

Adèle Haenel, qui quitte la salle Pleyel après l'annonce du prix du meilleur réalisateur décerné à Roman Polanski Photo : Getty Images / Francois Durand

Juliette Binoche dit avoir compris le geste d'Adèle Haenel. Qu'est-ce que j'aurais fait, moi, si j'avais été dans la salle? Moi, je serais partie avant parce que c'était insoutenable, c'était tellement ennuyeux et vulgaire. J'étais heureuse de ne pas y être , a-t-elle dit lors d’une entrevue avec France Info  (Nouvelle fenêtre) .

Juliette Binoche Photo : Getty Images / VALERY HACHE

De son côté, l’acteur Lambert Wilson a fortement critiqué Adèle Haenel et la maîtresse de cérémonie Florence Foresti. Je suis très en colère, c’est n’importe quoi : si on estime qu’il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le fait que Polanski ait des nominations, alors on ne vient pas , a-t-il déclaré sur les ondes de France Info.