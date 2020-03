Coronavirus : pourquoi baisser les taux?

En fait, on peut se demander si le geste de la Fed aura l’effet contraire de ce qu’elle souhaite provoquer. La Fed va-t-elle faire plonger davantage la confiance?

En intervenant deux semaines avant sa prochaine réunion prévue les 17 et 18 mars, avec une baisse de 50 points de base, la banque centrale agit promptement, radicalement, sans attendre et avec force. Mais, jusqu’à quel point une telle action était nécessaire? Et pourquoi maintenant?

Revenons aux faits. Depuis la mi-février, nous assistons à une hausse des cas et des décès liés au coronavirus à l’extérieur de la Chine. Jour après jour, les autorités de l’Organisation mondiale de la santé expriment des inquiétudes sur la propagation potentielle du virus.

Des événements sont annulés, le milieu de la santé est mobilisé, une pandémie est à nos portes, disent les autorités en matière de santé, partout dans le monde, rappelant toutefois qu’il est toujours possible de contenir la propagation du virus.

En même temps, comme l’expliquait le président de la Réserve fédérale Jerome Powell, à l’occasion d’une conférence de presse spéciale en matinée, les données économiques n’envoient pas de signaux alarmants, de ralentissement ou de récession. Mais, les indicateurs de confiance chutent. La peur se répand rapidement.

Et c’est pour contrer cette peur, pour briser une forme de spirale d’inquiétude que la Fed dit aujourd’hui agir. Rappelant que la consommation est l’élément clé de la croissance américaine, Jerome Powell veut agir promptement, veut surprendre le marché et les consommateurs, cherche à se montrer proactif, avant que la crise ne frappe réellement.

On semble comprendre que la banque centrale cherche à éviter que la chute de confiance, la dégringolade des marchés et la peur du coronavirus ne mènent à un choc économique plus grand que l’ampleur réelle de la crise qui se déploie présentement sous nos yeux.

Advenant que le coronavirus fasse peu de dommages et qu’il soit contenu d’ici quelques semaines, la Fed se demande, au fond, si la chute des marchés et de l’économie sera réversible?

Atténuer les effets négatifs

Jerome Powell affirme que bien des instances peuvent agir : les autorités en santé, le gouvernement fédéral avec des mesures fiscales, les entreprises, le secteur privé, le secteur public… et aussi la Réserve fédérale via sa politique monétaire.

Ce n’est pas une baisse de taux qui va soigner le coronavirus, a dit Jerome Powell. Mais, c’est une baisse de taux, selon lui, qui peut contribuer à atténuer les effets négatifs sur l’économie.

Les perspectives de l’économie américaine ont changé significativement, a dit le président de la Fed. Et le coronavirus pèsera sur l’économie pendant un certain temps. Mais, fallait-il agir d’un coup sec comme ça?

Si c’était pour calmer les marchés, c’est raté. Les mouvements boursiers depuis le début de la journée confirment que la volatilité demeure extrême.

Si c’est pour rassurer les Américains, encore là, il faudra vraiment prendre la mesure réelle de l’impact d’une baisse de taux subite à un moment où les gens ont tout simplement peur de contracter la maladie.

Je me permets d’ajouter que le président de la Fed Jerome Powell a paru un peu hésitant en conférence de presse, suivant la publication d’un communiqué relativement court, d’un seul paragraphe. La décision de la Fed, qui ne s’appuie également que sur un seul événement, le COVID-19, aurait-elle mérité une explication plus longue et plus approfondie?

En même temps, cette décision suit la publication d’un autre communiqué, celui du G7 et des ministres des Finances, qui n’ont pas annoncé grand-chose. Aucune mesure spécifique n’a été énoncée par le G7, ce qui tranche avec le geste majeur posé par la Fed. Pourtant, l’OCDE a révisé, hier, de 2,9 à 2,4 % sa prévision de croissance du PIB mondial en 2020.

Cette période est complexe. Une crise de santé publique est en cours. Il pourrait y avoir beaucoup plus de peur que de mal, mais il n’est certainement pas permis de minimiser le potentiel de propagation du coronavirus.