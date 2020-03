Menaces, extorsion et voies de fait : le procès de Tim Smith s’entame en Beauce

Le procès de Tim Smith débute en Beauce. L’homme de 29 ans fait face à 13 chefs d’accusation, dont voies de fait armé, menace de mort, extorsion et incendie criminel.

Vous aurez affaire à des histoires de violence, de crime, de drogues et de représailles , a mentionné la procureur de la Couronne Me Audrey Roy-Cloutier dans son discours d’ouverture aux membres de jury.

Tim Smith est aussi accusé de vol qualifié et de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic.

L'homme est détenu depuis son arrestation. Assis dans le box des accusés, il s'est montré très intéressé aux échanges tenus en cour.

Témoins connus des policiers

Me Audrey Roy-Cloutier prévoit faire entendre dix témoins afin de détailler sa preuve, dont quatre policiers et six civils.

Me Roy-Cloutier invitera d’abord à la barre Simon Boucher et Hubert Poulin. Ces deux témoins sont décrits comme des victimes dans les chefs d'accusations qui pèsent contre Tim Smith.

Simon Boucher purge présentement une peine reliée à des voies de fait et du trafic de stupéfiants. Hubert Poulin est aussi connu des policiers pour des crimes de mêmes types commis dans le passé.

Les témoignages des plaignants font partie de la pierre angulaire de notre preuve. Ce sera l'entièreté de la preuve qui devra toutefois être analysée par les membres du jury , affirme Me Audrey Roy-Cloutier.

La preuve de la Couronne devrait se terminer vendredi, après quoi l’avocat de Tim Smith, Me Vincent Montminy étalera sa défense.

Mardi avant midi, les avocats et le juge Louis Dionne ont terminé la sélection du jury, composé de huit hommes et de quatre femmes.