« Vous entrez dans un monde de violence, de crimes, de drogues et de représailles. » C’est avec cette phrase adressée au jury que la procureure de la Couronne Audrey Roy Cloutier a ouvert le procès de Tim Smith en Beauce.

L’homme de 29 ans fait face à 13 chefs d’accusation, dont voies de fait armé, menace de mort, extorsion et incendie criminel.

Tim Smith est aussi accusé de vol qualifié et de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic. L'homme est détenu depuis son arrestation en août 2018 à la suite d’une perquisition menée à son domicile.

On n’appelle pas la police

La procureure de la Couronne, Me Roy-Cloutier a commencé la présentation de sa preuve en faisant entendre une des présumées victimes de Tim Smith, Simon Boucher.

L’homme de 22 ans s’est présenté à la barre les menottes aux poignets. Il purge présentement une peine reliée à des voies de fait et du trafic de stupéfiants.

Mon père, c’est un grand criminel. Il a passé sa vie en prison. J’ai été élevé en me faisant dire qu’on n’appelle pas la police , a-t-il tenu à préciser, affirmant que les représailles qu’il subissaient étaient rendues trop importantes pour garder le silence.

Le jeune homme explique qu’il était une étoile montante de la boxe quand il a été approché pour la première fois par l’accusé.

Tim Smith voulait alors qu’il s’entraîne à son gymnase, qu’il vende de la drogue à son compte en plus d’être un de ses hommes de main pour récolter les dettes. Une offre que le témoin dit avoir refusée.

Mon père m’a dit de ne pas travailler avec lui , affirme Simon Boucher. Le boxeur ajoute qu’il ne voulait pas ternir son image d’athlète.

Il m’a cassé les deux pouces

C’est alors que Tim Smith l’aurait accusé à tort de vendre de la drogue illégalement sur son territoire.

Simon Boucher explique que Smith s’occupe de Saint-Georges. Si on vend de la drogue de quelqu’un d’autre, ça devient de la drogue illégale .

Simon Boucher (en rouge) lors d'un combat de boxe. Photo : crédits: Facebook de Simon TheButcher Boucher

Tim Smith lui aurait donc indiqué qu’il avait une dette de 50 000 $ envers lui. L’accusé l’aurait alors tabassé à plusieurs reprises pour obtenir remboursement, en plus de lui voler des biens personnels, comme des montres en or et son téléphone intelligent.

Boucher relate entre autres un épisode où Smith est entré chez lui avec six gars cagoulés qui me frappent dans la face et dans le dos à coups de pied .

Tim m’a cassé les deux pouces avec ses pieds. Ensuite, je reçois un coup de pied au visage et je perds connaissance. Simon Boucher, témoin de la Couronne

Simon Boucher a assuré à plusieurs reprises à la Cour ne pas avoir vendu de drogue sur le « territoire de Smith ».

Je lui ai dit que s’il veut me tuer qu’il le fasse tout de suite. Je suis au bout du rouleau. Je ne comprends pas pourquoi il m’en veut autant , ajoute Boucher.

Menaces de mort

Simon Boucher dit qu’il voulait à tout prix éviter d’aller à l’hôpital pour ne pas ouvrir une enquête . Le jeune homme ne voulait pas collaborer avec la police.

On me traite maintenant de délateur, de rat et de vidange , déplore le témoin.

C’en était toutefois trop quand les menaces de Tim Smith se sont dirigés vers son entraîneur, un boxeur et hockeyeur bien connu à Saint-Georges, Hubert Poulin.

Je vais crisser le feu dans la maison et m’occuper des enfants à Hubert , aurait dit Tim Smith à Simon Boucher.

Hubert Poulin sera appelé à témoigner au procès de Tim Smith. Photo : Crédits: Facebook de Hubert Poulin

C’est à ce moment que Simon Boucher a contacté les policiers. Pour les enfants, ils ne méritent pas ça , a-t-il dit les larmes aux yeux.

Contre-interrogatoire

Simon Boucher devra subir son contre-interrogatoire mercredi. Durant son témoignage, Tim Smith était très attentif. Il a pris de nombreuses notes qu’il souhaite relayer à son avocat, Me Vincent Montminy.

Me Montminy a d’ailleurs repoussé son contre-interrogatoire à mercredi afin de prendre le temps de discuter avec son client.

La procureure Me Audrey Roy-Cloutier fera ensuite entendre l’entraîneur de Simon Boucher, Hubert Poulin, lui aussi connu des policiers pour des crimes en matière de stupéfiants commis dans le passé.

La présentation de la preuve aux douze membres du jury et au juge Louis Dionne devrait se conclure vendredi.