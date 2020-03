Ces femmes à la tête d'un concessionnaire automobile

Joëlle Fortin pensait avoir trouvé un emploi comme réceptionniste dans un concessionnaire. Elle s'est finalement fait offrir un poste de conseillère en vente.

Une dizaine d’années plus tard, elle est maintenant nommée directrice générale d’un tout nouveau garage automobile à Lévis.

Or, des obstacles, elle en a rencontré plusieurs.

Se faire sauter un tour de réponses comme on dit dans le milieu, j’ai vu ça souvent, explique-t-elle. Je me faisais dire que ce n'était pas mon tour d’avoir la vente. Ça arrive aux gars et aux filles, mais on dirait que le faire aux filles, c’est plus facile.

Dès ses débuts, elle savait que ça ne serait pas de tout repos.

Il faut toujours avoir une carapace. Les difficultés, elles font que tu avances dans la vie, ça explique pourquoi je suis là , précise Joëlle, les yeux étincelants.

Cette semaine, elle ouvrira au public le nouveau concessionnaire Léviko Hyundai sur la Rive-Sud. Un investissement de 15 millions de dollars de la part du groupe propriétaire.

C'est un défi colossal, admet-elle, il y a beaucoup de pression sur mes épaules, mais c’est correct, j’aime ça.

Liste des femmes à la tête d'un concessionnaire dans la région de Québec Annie Laliberté, Beauport Hyundai

Marie-Josée Bégin, Audi Lévis

Julie Fortier, Capitale Nissan

Joëlle Fortin, Leviko Hyundai

Sylvie Alcaraz, Sainte-Foy Toyota Source : Corporation des concessionnaires d’automobiles du Québec

Pas la seule

Joëlle Fortin est bien consciente qu’elle gravite dans un univers encore très masculin, mais qui fait de plus en plus la place aux femmes.

Ça évolue, les propriétaires se disent que ça vaut la peine d’engager des femmes, que c’est l’fun, que nous sommes organisées , soutient-elle.

Sylvie Alcaraz, de son côté, a fait le saut comme directrice générale de Sainte-Foy Toyota en janvier 2019, après 19 ans au sein de l'entreprise.

Sylvie Alcaraz admet qu'elle aime travailler dans un milieu plus masculin, mais elle souhaite aussi que les femmes continuent de s'intéresser à l'automobile. Photo : Radio-Canada

J'ai fait plusieurs choses, comme coordonnatrice aux livraisons, directrice des renouvellements, directrice des ventes, j'ai touché à la satisfaction de la clientèle, énumère-t-elle. Mais, je voulais toujours en savoir plus, et je voulais des défis.

Elle soutient que le milieu de l'automobile peut être intimidant pour les femmes. L'automobile, on dit souvent que c'est un monde d'hommes, mais ça c'est un paradigme, ce n'est pas nécessairement le cas , poursuit-elle.

Sylvie Alcaraz se souvient d'un client, il y a plusieurs années, qui a refusé de se faire servir par une femme. J'étais vraiment surprise. Mais, ce n'est que la seule fois où c'est arrivé.

À cette époque, elle estime qu'il fallait faire davantage, en étant une femme, pour se prouver et obtenir de la crédibilité de la part des autres employés. Je suis vraiment fière de voir que ça a évolué , dit-elle.

Mon conseil serait de ne pas s'arrêter sur des détails. Il faut se mettre une carapace, et il faut choisir nos batailles, à un moment quand on lâche prise, on évolue et on explose et on s'épanouit. Sylvie Alcaraz

L'importance de bien s'entourer

Avant d’être directrice générale, Joëlle Fortin aussi a dû faire ses preuves. Comme conseillère en vente, la première étape a été de se faire accepter.

À ma première journée, je suis arrivée devant le responsable pour me présenter, raconte-t-elle, je le salue et lui de me dire : "deux choses, je ne voulais pas de troisième conseiller, encore moins d’une fille".

Cette anecdote, elle s’en souviendra toujours. Pourtant, elle n’a pas abandonné. Plus tard, il m’a dit d’aller dans le bureau et d’apprendre l’inventaire, c’est ça que j’ai fait.

Ce responsable est ensuite devenu son ailier. Il m’a pris sous son aile finalement.

Quelques années plus tard, l’horaire des conseillers aux ventes lui plait moins. Joëlle décide alors de tenter sa chance en gestion.

Serge Dulac (à gauche) et des collègues du Groupe Couture sont venus visiter le nouveau concessionnaire à Lévis. Photo : Radio-Canada

C’est Serge Dulac en Beauce qui lui donne sa première chance vers avril 2017. Je l’ai engagé comme directrice des ventes, explique le directeur général de Saint-Georges GM, c’est une fille d’équipe, elle est dynamique, c’est ce que j’ai remarqué chez elle.

M. Dulac admet qu’il y a 20 ans, le milieu de l’automobile était hautement différent. Des dames propriétaires, directrice, on en voyait pas beaucoup , dit-il.

Joëlle Fortin a progressé rapidement. Elle devient coordonnatrice aux ventes pour le groupe de concessionnaires un an plus tard. Elle fait quelques remplacements à la direction, jusqu’à être nommée officiellement à Lévis.

Je suis très fier, affirme Serge Dulac, elle est rassembleuse, elle a pris sa place et a su être bien encadrée.

Sylvie Alcaraz de Sainte-Foy Toyota est aussi satisfaite de ses réalisations.

Je suis très fière de mon parcours, du parcours de notre entreprise, de notre équipe, souligne-t-elle. Cette équipe m'a aidé à me rendre où je suis actuellement.

Connait-elle les autres directrices de concessionnaire de la région?

De nom, oui , répond-elle.

Sylvie Alcaraz croit qu'il serait intéressant qu'elles se rencontrent plus souvent, pour échanger et parler de leur expérience.