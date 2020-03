Violence conjugale : la détresse des victimes et des services d’aide au Nouveau-Brunswick

Bertha Daigle a vécu l'horreur de la violence conjugale : relations sexuelles sans consentement, insultes, intimidation, menaces de mort.

Il était rough, rough, rough. Il ne m'a jamais fessée. Il m'a poussée contre le [mur], il m'a [étranglée], puis c'est là qu'il a dit qu'il allait me tuer. Bertha Daigle, survivante de violence conjugale

Elle a vécu six mois d'enfer.

Il avait un Harley, puis tu savais que c'était lui. [...] Aussitôt que j'entendais un bicycle, j'avais vraiment peur. Même quand j'allais marcher, j'étais tout le temps après regarder parce que je pensais qu'il me suivait , dit-elle.

C'était il y a cinq ans. Bertha, démolie et suicidaire, a néanmoins trouvé le courage de dénoncer son conjoint à la police.

Dans le temps que j'étais avec lui, j'étais... j'étais bien. Mais quand je suis sortie de là, j'ai vu toutes les choses qu'il m'avait faites que je pensais qui étaient normales d'une relation , raconte-t-elle.

L'Acadienne a passé trois semaines à l'hôpital, puis elle a été accueillie dans un centre d'hébergement d'urgence qui, dit-elle, lui a sauvé la vie.

L'aide qu'elle y a reçue lui a permis de se libérer de cette relation malsaine et de trouver un toit. Encore aujourd'hui, elle est suivie par les intervenantes de cette maison de transition.

Le Nouveau-Brunswick compte plus d’une dizaine de centres du genre, mais l'aide qui y est offerte aux victimes est parfois limitée, déplore la directrice générale du Centre de prévention de la violence de Saint-Anne-de-Kent, Angèle Losier.

On reçoit des octrois du gouvernement, mais ça en prend plus. Il nous manque justement du financement. Ce financement-là qu’il nous manque, il faut aller le chercher dans la communauté , souligne Angèle Losier.

Et la communauté, justement, répond à l'appel. Des bénévoles qui ont participé le mois dernier à un radiothon ont recueilli près de 200 000 $. La somme sera directement versée au Centre de prévention de la violence.

L'organisme estime qu’il doit chercher 30 % de son budget avec des campagnes de financement.

Des fois, les femmes nous arrivent et elles n'ont pas les moyens d'acheter des médicaments, les enfants sont malades à la maison d'hébergement. Ça coûte 90 $ pour acheter une prescription pour un enfant malade. On ne l'a pas, nous, ces fonds-là , indique Mme Losier.

Des centres d'hébergement d'urgence au Nouveau-Brunswick dépendent de l'aide de la communauté pour boucler leur budget. Photo : Radio-Canada

Un peu plus au sud, à Shediac, les services sont de plus en plus sollicités au Centre de ressources et de crise familiales Beauséjour. Plus de 2000 interventions y ont été effectuées l'an dernier seulement. C'est pour cela que ses installations ont été agrandies.

Je pense qu'on ne va jamais avoir assez de ressources, parce que c'est un problème qui va continuer à augmenter, surtout avec les médias sociaux. Ça joue un rôle, le cyberbullying, le harcèlement avec les médias sociaux, l'Internet et tout ça. C'est beaucoup plus grave que c'était dans les années passées , affirme la directrice générale du Centre de ressources et de crise familiales Beauséjour, Kristal LeBlanc.

La situation est plus grave dans les petites communautés. Au Nouveau-Brunswick, 70 % des homicides conjugaux sont commis en milieu rural.

C'est terrible qu'au Nouveau-Brunswick, les femmes sont encore tuées par leurs partenaires. Puis, ça arrive partout. Kristal LeBlanc, directrice générale du Centre de ressources et de crise familiales Beauséjour

Bertha Daigle a un message pour les femmes prisonnières du cycle de la violence. C'est important que les femmes dans les petites régions sachent qu'il y a des services parce que moi, je ne le savais pas quand ça m'est arrivé.

Elle encourage les victimes à dénoncer leur agresseur, parce que c'est souvent une question de vie ou de mort. C'était dur et j'avais peur, mais je l'ai fait et je suis ici.

Avec les renseignements de Geneviève Normand