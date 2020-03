La Régie de Police de Memphrémagog va tester des cameras dans certaines autopatrouilles

Trois autopatrouilles de la flotte de la RPM seront dotées de caméras cette année. L’objectif : diminuer le nombre de dossiers en cour municipale, accroître la transparence envers la population et le sentiment de sécurité des membres de la police.

Des essais avaient déjà été réalisés au cours des deux dernières années. Cependant, avec cette nouvelle initiative la Régie de police Memphrémagog souhaite aller plus loin.

Cette initiative permettra entre autres de diminuer le nombre de dossiers en cour municipal.

Lors d'interception d’une personne en infraction, on peut montrer l'image de l’infraction. Lors d'argumentation, on a remarqué que les argumentations cessent. Une image vaut mille mots , explique la sergente et porte-parole de la Régie de police Memphrémagog, Nathalie Fréchette.

À écouter: Caméras dans des autopatrouilles : Nathalie Fréchette, policière à Magog - Par ici l'info

Cependant, le dispositif ne pourra pas enregistrer les conversations et ne servira qu'à filmer des images.

Présentement, le projet concerne uniquement les véhicules.