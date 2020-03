Quand photo et techno se rencontrent

Deux bureaux équipés d’ordinateurs placés aux extrémités d’une petite pièce, un jeté en tricot multicolore sur le canapé et des murs tapissés d’œuvres originales de toute taille. C’est dans le confort de son chaleureux salon que l’artiste gatinoise Anne-Marie Dumouchel élabore de nouvelles façons de manipuler les photographies.

Collage numérique

Anne-Marie Dumouchel se présente comme une artiste médiatique, et non comme une photographe, même si cet art est au cœur de son cheminement créatif.

Je fais du collage numérique. Je ne suis pas quelqu’un qui va prendre des photos, mais je vais construire des images photographiques , résume-t-elle.

En particulier, elle s’intéresse au processus de transformation que permet ce média en utilisant des outils technologiques.

Anne-Marie Dumouchel s’intéresse au processus de transformation en utilisant des outils technologiques. Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

Les technologies qui m’intéressent, c’est celles qui sont accessibles, qui sont au bout de nos doigts, dans notre téléphone [...] les technologies qu’on se rend même plus compte qui sont présentes et qui affectent notre façon de voir le monde et d’être , explique l’artiste.

Selon elle, tout le monde peut produire des œuvres comme les siennes.

De Polaroid à GIF

Dans son salon, une de ses créations attire immédiatement l’attention. L’œuvre semble texturée comme un tapis ou sculptée en 3D.

En fait, il s’agit d’un collage numérique imprimé sur papier.

Le point de départ, c’était deux images Polaroid [qui] ont été numérisées pour ensuite être transformées dans une animation GIF , décrit l’artiste.

La caméra Polaroid est un des points de départ des collages numériques d'Anne-Marie. Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

Elle explique avoir ensuite numérisé et imprimé le GIF en grand format, pour produire une sorte de croisement entre le passé et l’avenir.

La texture qu’on voit, c’est de la texture numérique, c’est des pixels, mais des pixels mélangés avec la texture du Polaroid , précise-t-elle.

Il y a quelque chose de très conceptuel dans mon approche, mais le résultat est profondément visuel. AM Dumouchel, artiste médiatique

Anne-Marie fait de la création en transformant un passage de livre en image numérique, puis en oeuvre sonore.

Elle a aussi inventé une série de couleurs distinctes à partir d’images tirées d’Internet, en plus de transformer de petites images Polaroid en grandes images numériques, à l’aide de Photoshop et d’un numériseur.

Un dialogue à plusieurs niveaux

Pour l’artiste, employer la technologie au service de l’art est positif pour le créateur et pour le consommateur.

De se permettre de l’intégrer dans notre quotidien de façon plus surprenante, de façon un peu plus subversive, ça nous permet de comprendre des choses qu’on ne comprendrait pas autrement , fait-elle valoir.

Des photos sont numérisées pour ensuite être transformées. Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

Ses créations lui permettent aussi de se questionner sur l’expérience humaine et sur la relation que nous entretenons avec la technologie.

Qu’on le veuille ou non, on est tous concernés par la technologie. Ça nous touche tous. AM Dumouchel

Dans une société où nous sommes immergés dans les technologies numériques, voici une démarche qui suscite une réflexion sur le rôle et la fonction de ces dernières.