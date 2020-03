Un algorithme d’intelligence artificielle peut détecter le coronavirus en 20 secondes

Radio-Canada

C’est en analysant les données de plus de 5000 cas confirmés du COVID-19 que l’institut de recherche du géant chinois Alibaba a entraîné un algorithme d’intelligence artificielle pour détecter des cas d’infection au coronavirus en moins de 20 secondes, avec un taux de précision allant jusqu’à 96 %.

Ce nouvel outil est bien plus rapide que les techniques de diagnostic actuelles, qui peuvent prendre une quinzaine de minutes et demandent parfois une analyse de plus de 300 images scanographiques. Il fonctionne en analysant des images scanographiques de poitrine et est déjà utilisé par plus de 100 établissements de santé chinois. L’algorithme d’Alibaba a d’ailleurs été lancé presque en même temps que celui de l’organisme de santé Ping An, qui fonctionne d’une manière semblable. Ce dernier a toutefois un taux d’efficacité de 90 % et détecte l’infection en 15 secondes. Ces nouveaux outils d’intelligence artificielle pourrait alléger les pressions sur les hôpitaux chinois, qui ont dû refuser des patients et patientes ayant des problèmes de santé majeurs non liés au coronavirus. Au total, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a comptabilisé 88 948 cas de COVID-19 en date de mardi. L’épidémie a fait plus de 3100 morts depuis son apparition en décembre 2019. À lire aussi : Données et reconnaissance faciale pour traquer les malades du coronavirus en Chine

