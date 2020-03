Le coronavirus a des conséquences sur les entreprises de l’Outaouais

En entrevue à l'émission Les matins d'ici mardi matin, Mme Moffatt a indiqué que la situation crée beaucoup d’incertitude. Les hausses de prix des fournisseurs et les délais de livraison plus longs compliquent le bon fonctionnement des entreprises exportatrices.

C’est surtout au niveau de l’approvisionnement des ressources, que ce soit les matières premières ou des composantes qui sont requises pour la fabrication de leurs produits, particulièrement si ces matières premières viennent de la Chine. Julie Moffatt, directrice d’Export Outaouais

Les entreprises doivent composer avec des retards de livraison depuis la réduction du transport aérien en Chine. Les interruptions du transport ferroviaire au Canada des dernières semaines ont aussi eu des conséquences dans la région.

Il y a des impacts au niveau du transport par bateau et quand on combine ça avec les interruptions de transport ferroviaire qu’on a vécues et qu’on continue de vivre ça fait tout un casse-tête pour nos entreprises. Julie Moffatt, directrice d’Export Outaouais

L’industrie de services, comme la vente au détail, est également durement touchée par la crise, selon Export Outaouais. Plusieurs événements sont annulés et la baisse d’achalandage touristique entraîne d’importantes pertes économiques.

Les entreprises exportatrices de la région sont optimistes et croient tout de même que l’impact va résorber au cours des deux à six prochains mois , soutient Export Outaouais.

Les PME sont-elles équipées pour affronter le coronavirus?

Pour sa part, la Chambre de commerce du Canada ( CDCChambre de commerce du Canada ) craint que les petites et moyennes entreprises ne soient pas préparées à faire face aux impacts du coronavirus.

Perrin Beatty, président et chef de la direction de la CDCChambre de commerce du Canada , soutient que les plus petites entreprises sont moins préparées que les plus grandes, puisqu’elles sont plus concernées par leurs opérations au quotidien.

Perrin Beatty soutient que lors de la dernière semaine du mois de février 2020, le marché international ont subi une perte 4 billions $ canadiens du au coronavirus. Photo : Radio-Canada / Lorian Bélanger

Les petites entreprises ne sont pas prêtes à faire face au coronavirus Perrin Beatty, président et chef de la direction de la CDC

La CDCChambre de commerce du Canada offre sur son site web un guide pour aider les petites et moyennes entreprises à se préparer au pire.