La berme, une levée de terre qui divise partiellement la rivière Squamish de Howe Sound, est connue pour ses vents forts et prévisibles qui projettent les surfeurs dans les airs. Elle est aujourd’hui dans la mire d’un groupe écologique qui souhaite son « réalignement » puisqu’elle empêche les saumons, dont un bon nombre d'espèces sont en déclin dans la région, d’atteindre en amont leur estuaire.

Le Squamish Spit accueille des kitesurfeurs du monde entier lors de compétitions annuelles. Photo : Radio-Canada / Jon Hernandez

L’organisme à but non lucratif Squamish River Watershed Society (SRWS), en partenariat avec Pêches et Océans Canada et la Nation Squamish, a reçu en 2017 un financement de 5 millions de dollars pour mener à terme un projet d'amélioration de l'habitat du poisson.

Un plan de réalignement de la berme fait depuis lors l’objet de discussions, mais la consultante en environnement et membre de la SRWSSquamish River Watershed Society , Kimberly Armour, assure que toutes les parties concernées , y compris la société des sports aériens de Squamish, participent au dialogue .

Des kitesurfeurs demeurent inquiets

Le projet ne prend pas suffisamment en compte les conséquences qu’aurait pour la région la perte de ce lieu de renommée mondiale pour le sport aquatique, croit Rebecca Aldous, qui lance une pétition pour sauver l’accès au principal site de surf cerf-volant au Canada.

En moins de 48 heures, la pétition a recueilli près de 1900 signatures.

Ce serait perdre un trésor national pour les sports nautiques. Rebecca Aldous

Adressée au député provincial de Sea-to-Sky, Jordan Sturdy, la pétition demande aux élus de « soutenir le développement d'une berme et de donner officiellement accès à cette structure existante ».

Avec les informations Karin Larsen