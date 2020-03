Treize jours avec des vidanges derrière chez soi

Gestionnaire d’un immeuble à logements, Nancy Noël ne peut rien faire pour ses locataires qui doivent cohabiter avec une pile d’ordures depuis 13 jours. Normalement, cette collecte se fait deux fois par semaine, le lundi et le jeudi.

On fait des plaintes à la Ville et ils nous disent qu'ils vont passer dans la journée. Ce n'est pas nécessairement le cas. Hier, les locataires ont fait dix plaintes. On nous avait assuré que tous seraient ramassés d'ici 20 h lundi soir. Ça n'a pas été fait , déplore Mme Noël.

Je me sens dépourvue. Je ne me sens pas écoutée. On passe pour des cochons. Nancy Noël

Nancy Noël aimerait bien aider les résidents qui occupent les logements dont elle a la responsabilité. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Ce n'est pas normal que ce soit nous qui devons gérer [les ordures]. Je ne crois pas que c'est normal , ajoute-t-elle.

Problèmes de fournisseurs

La Ville continue de composer avec les problèmes récurrents du fournisseur Sani-Terre. Des bris mécaniques ont contribué à retirer de nombreux camions des routes l’an dernier, ce qui a entraîné des retards.

Trois contrats liant la Ville avec l’entreprise Sani-Terre arriveront à terme d’ici la fin de l’année. L’administration Labeaume a déjà confirmé son intention de profiter de l’une de ces échéances en juin pour confier la collecte des ordures à ses cols bleus dans le secteur de Beauport.

Après avoir explosé de 65 % en 2018, les plaintes acheminées par les citoyens ont encore augmenté de 13 % en 2019.

Situation « épouvantable »

Le président de l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, Raymond Dion, ne mâche pas ses mots. On a une situation épouvantable. C’est un problème qui est récurrent depuis plusieurs mois , déplore-t-il.

Régis Labeaume a voulu amener le privé à être la seule et unique personne pour ramasser les déchets. On a le résultat. On vit une situation où on a deux joueurs, dont un qui a beaucoup de difficultés , croit M. Dion.

Selon lui, les sous-traitant ont loué des camions pour améliorer son service, mais que cet ajout est arrivé trop tard.

Il y a eu des mesures qui auraient dû être prises bien avant. Je pense qu’il faudra d’autres mesures pour régler le problème de La Haute-Saint-Charles. Tant qu’on est pris avec un canard boiteux, ça nous met à risque .

Avec les informations de Pierre-Alexandre Bolduc