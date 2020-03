Des milliers de signalements contre la fraude restent sans réponse

Plus de 19 000 Canadiens ont été victimes de fraude l’an dernier, selon le CAFCCentre antifraude du Canada . Leurs pertes communes s’élèvent à 98 millions de dollars.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a récemment arrêté un couple d’Ontariens  (Nouvelle fenêtre) relativement à un réseau international d’arnaques téléphoniques liées à l'Agence du revenu du Canada (ARC).

Même si les autorités multiplient les coups de filet comme celui-ci, elles sont loin d’être au bout de leurs peines.

Le CAFC Centre antifraude du Canada estime que moins de cinq pour cent des victimes de fraudes au Canada font un signalement.

Le Centre antifraude du Canada mène actuellement une campagne de sensibilisation sur Twitter et Facebook. Dans ce gazouillis, le centre invite le public à suivre un lien vers un article expliquant les types de fraudes numériques les plus courantes.

Le CAFC Centre antifraude du Canada profite ainsi du mois de la prévention contre la fraude, en mars, pour mener une campagne nationale de sensibilisation; notamment sur les médias sociaux.

L’objectif est double : aider le public à reconnaître les signes d’une attaque frauduleuse afin d’y échapper et encourager les Canadiens à signaler toute menace dont ils font l’objet.

Le signalement [de tentatives ou de cas de fraude] est essentiel. Que ce soit une adresse courriel, un numéro de téléphone ou le type de réseau social utilisé par les fraudeurs, ces signalements nous permettent de prévoir les nouvelles tendances et tactiques des fraudeurs.

Le CAFC Centre antifraude du Canada lance ainsi un appel à la population, mais lorsque les Canadiens y répondent, ils sont loin de tous y trouver une oreille attentive.

Le Centre antifraude du Canada est une collaboration entre la Gendarmerie royale du Canada, la Police provinciale de l’Ontario et le Bureau de la concurrence Canada. Son mandat est de répertorier les fraudes, amorcer des enquêtes et partager aux forces policières locales les détails entourant les signalements de personnes dans leur localité. C’est à elles que revient ensuite la responsabilité de poursuivre les enquêtes et, le cas échéant, déposer des accusations.