Martine Delvaux et Monia Mazigh : maux et mots de femmes livrés de l'intérieur

Dans leurs plus récents titres, Martine Delvaux et Monia Mazigh donnent voix à des dizaines de femmes pour les extirper de l'ombre. Les paroles de ces femmes frappent, implacables, dans Je n'en ai jamais parlé à personne. Elles sont celles de personnages féminins de fiction aux convictions profondes dans Farida. Toutes incarnent des vécus méritant d'être lus et ressentis.

Dans la foulée du mouvement #MoiAussi, Martine Delvaux a lancé un appel à toutes. Des quelque 100 témoignages reçus, elle a brodé un texte pour le moins percutant.

Monia Mazigh a voulu, de son côté, rendre hommage aux femmes tunisiennes de la génération de sa grand-mère, entre autres. Ces dernières ont exercé un féminisme parfois plus discret, mais pouvant s'avérer tout aussi inspirant pour celles qui ont suivi leurs traces.

L'auteure Martine Delvaux Photo : Radio-Canada / Angie Landry

Je n'en ai jamais parlé à personne : révéler par le chœur

Martine Delvaux a précieusement recueilli les mots de près d'une centaine de victimes de violence sexuelle. Des mots anonymes ou signés, qui s'écriaient tantôt en quelques phrases à peine, tantôt sur plusieurs pages. Des mots qui s'ancrent dans les harcèlements quotidiens de toutes sortes. Et d'autres qui s'encrent du stress post-traumatique de l'agression brutale.

Ces phrases, l'auteure et féministe les a ensuite lentement, délicatement découpées pour mieux les recoller en un seul texte regroupant toutes leurs expériences. Un texte qui se lit la rage au ventre et les yeux pleins d'eau, d'autant plus que l'auteure nous rappelle, d'un retour de chariot à l'autre, que de chaque paragraphe s'élève une nouvelle voix s'ajoutant à un chœur aussi bouleversant qu'incisif.

« Je n'en ai jamais parlé à personne » est publié par la maison d'édition Héliotrope. Photo : Radio-Canada

C'est une histoire que j'ai longtemps tue parce que, quand j'ai essayé d'en parler, on m'a dit que c'était trop difficile à entendre. J'ai commencé à penser à mourir à quatre ans. Je voulais faire l'amour, il voulait baiser. J'ai eu un enfant. Papa, c'est quoi l'inceste? Je n'étais plus qu'un steak qu'on veut attendrir.

En choisissant la forme du collage, Martine Delvaux révèle tout le tu, l'intériorisé évoqué par le titre. Un paragraphe à la fois, elle crée un tout qui happe, transperce, dérange, émeut.

Elle rend visible la douleur, la colère, la culpabilité, l'humiliation, le courage, la résilience, l'instinct de survie de ces dizaines de femmes qui ont décidé de lui écrire, de témoigner de ce qu'elles ont vécu parce que c'est le seul affront qui vaille celui qu'on m'a fait subir . Parce que l'impunité doit cesser et que la honte doit changer de camp , comme le réclament certaines des nombreuses victimes qui ont décidé, en écrivant à Martine Delvaux, de mettre des mots sur leurs maux dans l'espoir de briser le silence. Ensemble.

L'auteure, activiste et docteure en finance Monia Mazigh Photo : Radio-Canada / Hamza Abouelouafaa

Farida : résister par le cœur

Farida pourrait être la grand-mère de Monia Mazigh, confie l'auteure ottavienne, qui a fait de cette femme avide de lectures et de liberté l'héroïne de son nouveau roman.

À l'instar de son frère, Farida aurait voulu poursuivre ses études afin de pouvoir enseigner à son tour. Or, dans le Tunis des années 1940 et 1950, la jeune femme qu'elle est alors ne peut passer outre aux volontés de son père, Habib. Ce dernier, ayant décidé de consolider la fortune de la famille, force donc sa fille à épouser son cousin Kamel.

Envers et contre tous, Farida finira par élever seule son garçon, Taoufiq. Elle s'occupera ensuite de sa petite-fille Leila, après avoir encouragé sa bru, Jouda, à quitter son fils et leur enfant pour concrétiser son rêve de devenir enseignante.

Le nouveau roman de Monia Mazigh est publié aux Éditions David. Photo : Radio-Canada

Je vivais entre ces deux mondes. [...] Entre le monde où j'ai dû m'effacer pour laisser les traditions triompher et celui où j'encourageais Jouda à choisir sa propre voie. Moi, la mère, la grand-mère, n'étais-je pas celle qui devait sauvegarder les traditions, être garante du patrimoine? [...] Dans un geste d'ultime revanche ou de folie frôlant la démence, je venais de détruire le mariage de mon fils , raconte Farida.

Elle revendique ainsi une sorte de libération par procuration et cherchera à sa manière à donner des ailes à Leila, entre autres en la convainquant de venir étudier à Ottawa.

Monia Mazigh a opté pour une forme chorale pour raconter un pan de l'histoire de son pays natal parcouru par les trajectoires de ses nombreux personnages. Farida n'est donc pas la seule à s'exprimer : Kamel, Habib, Taoufiq, Jouda et Leila se font aussi entendre, tout comme Fatma (la cousine dégourdie et débrouillarde de Farida) ou encore la Franco-Ontarienne Catherine (qui se liera d'amitié avec Leila, à son arrivée à Ottawa, en plein référendum de 1995).

Elles et ils ajoutent leurs points de vue pour rapporter les événements, mais surtout pour réfléchir sur la place des femmes au sein de leur famille et de la société, sur leur rôle, leurs responsabilités et leurs revendications. À la façon de s'affirmer, de réclamer sa liberté, de militer, voire de se rebeller.

En multipliant de la sorte les perspectives et en jouant d'effets miroirs entre la Tunisie et ici (notamment entre Fatma et Catherine), Monia Mazigh permet à ses différents personnages de rendre compte de leurs propres cheminement, questionnements, aspirations et réalités. Cela dynamise peu à peu la trame divisée en courts chapitres entrecroisant les voix narratives, d'abord timidement, puis de manière plus convaincue et efficace.