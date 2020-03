Coronavirus : la Fed abaisse son taux directeur pour soutenir l’économie

L'impact économique de l'épidémie de coronavirus qui se répand dans le monde est désormais bien réel pour les autorités financières américaines qui ont essuyé la semaine dernière l'une des pires chutes boursières depuis la crise financière de 2008.

Malgré un certain rebond des marchés boursiers lundi, la Réserve fédérale américaine a décidé de réduire son taux directeur de 0,5 point de pourcentage pour soutenir l'économie américaine menacée par l'épidémie de COVID-19 qui touche maintenant 65 pays.

Le nouveau taux directeur de la Fed se situe désormais dans une fourchette de 1 à 1,25 %.

C'est la première fois que la Réserve fédérale abaisse son taux directeur de façon non planifiée depuis 2008.

Ce coup de barre était nécessaire, selon le président de la Fed, Jerome Powell, qui estime que l'épidémie présente des risques pour l'activité économique .

Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell. Photo : Reuters / Sarah Silbiger

La réponse des marchés boursiers a été immédiate, mais de courte durée. À New York, l'indice Dow Jones a bondi de 600 points après l'annonce de la Fed avant de retourner en zone négative en avant-midi, tout comme le Nasdaq et le S&P 500.

Depuis la mi-février, le Dow Jones, indice phare de la Bourse de New York, a perdu plus de 4000 points en raison de l'incertitude des investisseurs face à la limitation des déplacements, les mises en quarantaine et les perturbations du transport de biens et de marchandises engendrés par l'épidémie mondiale de COVID-19.

Donald Trump en veut plus

À la Maison-Blanche, le président Trump a réclamé une baisse plus importante encore du taux directeur de la Fed qui doit selon lui veiller à maintenir les États-Unis concurrentiels en abaissant significativement son taux directeur.

La Réserve fédérale est en train de couper, mais elle doit encore s'assouplir et, surtout, s'aligner sur les autres pays/concurrents. Nous ne sommes pas sur un pied d'égalité , a déploré le président sur Twitter sans jamais faire allusion à l’épidémie de coronavirus qui affecte l’économie.

Ce n'est pas juste pour les États-Unis. Il est enfin temps pour la Réserve fédérale de prendre la tête du mouvement. Plus d'assouplissement et de réduction , a-t-il ajouté.

Le G7 prêt à intervenir

Les autres pays membres du G7 ont aussi signalé qu'ils étaient prêts à prendre des mesures, y compris des mesures fiscales le cas échéant, pour aider à lutter contre le virus et soutenir l'économie .

Cette déclaration conjointe des États-Unis, du Japon, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Italie et du Canada a été publiée à la suite d'une conférence téléphonique d'urgence entre les ministres des Finances et les présidents des banques centrales du G7.

Des craintes partagées par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui estime que le coronavirus pourrait provoquer une contraction de l'économie mondiale au premier trimestre de 2020 pour la première fois depuis la crise financière internationale, il y a plus de dix ans.

L'OCDE a par conséquent abaissé ses prévisions de croissance économique mondiale pour 2020 d'un demi-point de pourcentage à 2,4 %. L'organisation prévient que ces prévisions pourraient baisser encore jusqu'à 1,5 %.