La chute mortelle d’un travailleur à Saint-Flavien causée par un trou dans le sol

Le rapport de l’accident mortel du 22 octobre 2018 vient d’être dévoilé par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Il a été confirmé que Mathieu Mathieu-Pépin ne portait pas de harnais et qu'il n'y avait pas de liaison contre les chutes dans la plateforme.

De plus, le soudeur se trouvait dans la flèche déployée de la plateforme élévatrice et était aux commandes de la machinerie.

Lorsque la roue gauche s’est engagée dans le trou d’une profondeur de 7,6 centimètres, le choc a forcé l’arrêt brusque du déplacement de l'appareil et le travailleur a été projeté vers le sol.

Les installations de la carrière où est survenu l'accident mortel. La photo provient du rapport de la CNESST. Photo : CNESST

Vers 22 h 30, le collègue de M. Mathieu-Pépin s’est éloigné pour faire une autre tâche, et c’est environ 15 minutes plus tard qu’il est revenu sur les lieux pour constater que le soudeur était sur le sol, des outils autour de lui. Le collègue a rapidement communiqué avec les services d’urgence.

L’entreprise impliquée, Carrière Ray-Car, fait partie de la division Est de Sintra. Construction B.M.L. Québec effectue l’entretien des équipements roulants de la carrière, dont celui impliqué dans l’accident mortel.

Le rapport de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail indique que l'entreprise a collaboré à l’enquête. Une inspection de la plateforme a été effectuée deux jours plus tard et comme aucune défaillance n’a été constatée, la commission a autorisé qu’elle soit à nouveau utilisée.

L’entreprise a dû s’engager à mettre en place un meilleur processus de supervision du port du harnais de sécurité et de la liaison contre les chutes à bord de la plateforme. L’employeur s’est soumis aux exigences.

Mathieu Mathieu-Pepin était âgé de 36 ans. Il était père de deux enfants et demeurait à Saint-Georges.