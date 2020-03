Programme de relogement à T.-N.-L. : des participants se sentent forcés de déménager

Depuis les années 1950, le gouvernement provincial offre de l’argent à des résidents permanents pour quitter leur village et s'installer ailleurs. Ces programmes visent à centraliser les services et réduire les dépenses.

L’analyse de deux professeures à l’Université Memorial, Isabelle Côté et Yolande Pottie-Sherman, souligne que ces programmes sont étiquetés comme étant volontaires et démocratiques — au moins 90 % des résidents permanents du village doivent consentir à être relogés — mais que les contraintes entourant le droit de vote et la lenteur du processus peuvent mener à l’incertitude et à la division au sein des communautés.

La pression et les sources de tension viennent de l’intérieur de la communauté , explique Isabelle Côté lors d'une entrevue accordée à Radio-Canada.

Le gouvernement donne beaucoup de marge de manoeuvre aux communautés pour décider entre elles si elles veulent déménager ou non. Mais il reste que la décision finale est très contentieuse. Isabelle Côté, professeure adjointe, Université Memorial

Une décision déchirante

Dans son étude publiée ce mois dans la Revue candienne de science politique  (Nouvelle fenêtre) , Mme Côté note que les votes organisés sur le relogement d’une communauté peuvent être déchirants. Dans les petites communautés, une poignée de voix peut faire la différence entre l’approbation ou l’abandon du projet.

La minorité de résidents souhaitant rester — souvent les gens ayant un emploi permanent et stable — peuvent en vouloir à la majorité de résidents espérant quitter les lieux pour une meilleure vie ailleurs.

Pour certaines personnes, elles ne sont pas du tout intéressées à déménager, peu importe le coût , observe-t-elle. Pour d’autres personnes cependant, l’attrait d’une somme d’argent assez rapide [...] c’est l’espoir d'avoir accès à des soins de santé et des services d’éducation.

Obtenir l’approbation de la province peut également durer des années. En attendant, l’économie stagne et l’incertitude règne. Ces facteurs peuvent épuiser la vitalité d’un village, soutient Mme Côté.

[Pendant ce temps] il n’y a pas vraiment de développement communautaire. Pourquoi est-ce qu’on essaierait de rénover une salle communautaire si dans quatre ans cette salle communautaire pourrait être laissée à elle-même? Isabelle Côté, professeure adjointe, Université Memorial

Les quatre étapes à franchir pour participer au programme de relogement : Le village doit manifester son intérêt pour être relogé; Le ministère des Affaires municipales doit déterminer quels résidents peuvent voter; Le gouvernement doit effectuer une analyse de coûts qui indique qu’il économisera de l’argent au cours des 10 ou 20 prochaines années en fermant le village; Au moins 90 % des résidents permanents du village doivent voter pour le relogement.

Si le processus aboutit, chaque ménage peut recevoir jusqu’à 270 000 $ pour déménager. À une date précise, tous les services offerts aux résidents sont coupés. Les résidents désirant rester doivent obtenir une permission spéciale de la province.

65 ans de relogements

Les deux premières vagues de relogement à Terre-Neuve ont eu lieu de 1955 à 1977. Au total, 20 614 personnes et 4094 ménages ont déménagé durant cette période.

Pendant les trois décennies suivantes, très peu de communautés ont participé au programme. Mais en 2009, le processus a été relancé et formalisé. C'était l'un des impacts du boom pétrolier qui a ajouté des milliards de dollars aux coffres de la province.

L'hiver, la population de Little Bay Islands chutait à moins de 50 personnes. Photo : CBC

L'indemnisation offerte a triplé en 2013. Mais les règles ont été rendues plus sévères en 2016. Depuis ces modifications, les résidents permanents sont les seuls qui peuvent voter et recevoir l'indemnisation.

Le 1er janvier, Little Bay Islands est devenu la huitième communauté à signer des ententes de relogement avec le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador depuis 2000. Le village a dû organiser deux référendums afin de décider de participer au programme.

Difficile d'éliminer « l'élément de coercition »

L’étude de Mme Côté suggère que des communautés isolées à Terre-Neuve-et-Labrador pourrait réduire leur dépendance aux programmes de relogement si la province imitait un programme irlandais visant à attirer les gens urbains et sous-employés dans les villages ruraux.

C’est une optique différente. Plutôt que d’accepter le fait que les populations rurales diminuent, c’est de s’assurer qu’il y a un renouvellement démographique , explique-t-elle.

Mme Côté reconnaît qu’il sera toujours très difficile d'éliminer complètement l’élément de coercition des discussions sur le relogement.