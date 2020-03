Un studio de cinéma professionnel inauguré en avril à Shediac

Le CEAMCentre d’excellence en arts médiatiques comprendra un studio de fond vert ainsi que de l'équipement comme des caméras, de l’éclairage et des ordinateurs dotés de logiciels pour la postproduction. Un espace permettra aussi la création de miniatures, un procédé visant à donner l'impression que les acteurs se trouvent dans un décor créé en petit format.

Un fond vert permet de remplacer l’arrière-plan au montage par n'importe quelle image ou vidéo désirée comme fond d'écran, tout en facilitant le découpage des silhouettes au premier plan. Photo : getty images/istockphoto / Chalabala

Une initiative pour les jeunes et la communauté

Bien que l'espace soit accessible à la communauté, la priorité demeure les jeunes , affirme Jean-Pierre Marais, directeur général de cinéRelève, l'organisme derrière ce projet.

À court terme, l'organisme souhaite mettre en place un camp d’été et inviter une école par district à proposer un projet pour l’année scolaire.

On souhaite apprendre les métiers cinématographiques aux jeunes du Nouveau-Brunswick. Jean-Pierre Desmarais, président-directeur général de cinéRelève

Plusieurs formations seront offertes au grand public. Un cours est d'ailleurs en préparation avec l’Université de Moncton. On va donner des formations de bases, pour commencer : cadrage de caméra, mouvement de caméra, mais non seulement cela, on va donner des formations pour montrer ce qu’on peut faire avec un fond vert; ses limites et ses possibilités , explique Jean-Pierre Desmarais.

Les espaces seront aussi à louer pour les maisons de productions ou les groupes artistiques de la région.

Voici un exemple visuel de ce qu'il est possible de créer à l'aide d'un fond vert. Celui sur l'image se situe à Paris. Photo : MCQ

Un instigateur du milieu

Le président-directeur général de cinéRelève, Jean-Pierre Demarais, possède une longue feuille de route dans le domaine cinématographique.

M. Desmarais a entre autres contribué au film 3 Saisons de Jim Donovan et à la série Le Clan, tournée au Nouveau-Brunswick.

Jean-Pierre Desmarais, président-directeur général de cinéRelève. Photo : Radio-Canada

Il a aussi travaillé aux effets spéciaux physiques et atmosphériques de la production hollywoodienne La Momie : La Tombe de l'empereur Dragon. C’est une passion pour moi les effets spéciaux, je trouve que ça apporte beaucoup à un film , dit-il.

Cela fait 11 ans qu’il rêve de l’ouverture de ce studio-fond-vert. Avec les années, j’ai vu la grande demande pour cela. On fait beaucoup de documentaires ici, quelques séries télé, puis les projets commencent à se faire. Je pense qu’on est mûrs pour avoir des infrastructures comme cela .

Un projet unique dans la région

Bien que les locaux demeurent la propriété du district scolaire francophone Sud, les activités du studio du CEAMCentre d’excellence en arts médiatiques feront partie intégrante de la programmation de l’organisme CinéRelève.

Je suis vraiment sûr que quelques-uns de nos projets vont se démarquer et on va en entendre parler, même à l'extérieur de la province. Il y a autant de talents ici qu’ailleurs. Ce sera des infrastructures qui vont permettre à certains de nos artistes et de nos jeunes d’explorer beaucoup plus loin dans ce qui veuille faire comme projet , dit le président-directeur général de cinéRelève.

Les membres du CEAMCentre d’excellence en arts médiatiques souhaitent que le studio soit prêt pour son inauguration du 24 avril, soit en plein milieu de la 7e édition du festival du film étudiant cinéRelève, du 22 au 26 avril prochain.

Avec les informations de Camille Bourdeau