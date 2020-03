Coronavirus : l'industrie touristique du Nouveau-Brunswick se dit prête

Saint-Jean s'attend à recevoir 90 navires de croisière cette année, ce qui représente environ 240 000 vacanciers et des retombées économiques estimées à 50 millions de dollars. Ces voyageurs constituent une source importante source de revenus pour les commerces et les restaurants de la ville portuaire.

Les paquebots qui accostent à Saint-Jean ont d'importantes retombées économiques pour la ville. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

La crainte, c'est que des passagers annulent leurs billets à cause du COVID-19, le nouveau coronavirus. L’industrie touristique est sur le qui-vive, mais reste tout de même positive. Il est aussi possible que Saint-Jean accueille plus de paquebots cette année.

On surveille la situation. On n’a vraiment, comme tout le monde, pas trop d’information parce qu’on ne sait pas où ça va aller, mais on est loin d'où sont les plus gros foyers d’infection à travers le monde. Ce que je sais, c’est que les bateaux, ils ne vont pas tous les arrêter. Je dirais qu’on en aura probablement d’annulés et des nouveaux. Je dirais que la saison sera probablement ce qu’on pense avoir en ce moment. On se prépare, s’il y a des choses qui changent , a expliqué à l'émission La matinale Beth Hatt, présidente d’Aquila Tours.

Aquila Tours offre entre autres des formations aux gens qui veulent accueillir les passagers de navires de croisière. Beth Hatt reconnaît que l’industrie touristique est fragile , comme bien d’autres. Cependant, l’industrie des croisières est préparée, selon elle, à faire face à des défis comme le COVID-19.

Dans l’industrie de croisière, on a toujours été très préparés parce que nous avons souvent des bateaux avec des gens qui sont infectés par d’autres choses comme l’influenza, la grippe ou quelque chose. On est préparé avec une liste de choses à faire , a confié Mme Hatt.

À plus de 150 km de Saint-Jean, l’Aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton, le plus grand au Nouveau-Brunswick, se dit aussi prêt à faire face à une éclosion de COVID-19.

Des salles sont prévues pour mettre des passagers en quarantaine et des stations pour se laver les mains ont été ajoutées.

S’il y a quelque chose qu’on doit faire de plus, on est prêt à le faire évidemment. On veut que les gens se sentent à l’aise quand même de venir travailler et de voyager. Le monde ne va pas arrêter de rouler quand même. On est un aéroport. On prendra les mesures nécessaires pour que justement les gens se sentent le plus en sécurité , a souligné Julie Pondant, porte-parole de l'Autorité aéroportuaire du Grand Moncton.

Aucun cas de coronavirus n’a encore été signalé au Nouveau-Brunswick. L'Ontario a signalé lundi trois nouveaux cas, pour un total de 18 dans cette province. Le total de cas au Canada s'élève à 27, dont 8 en Colombie-Britannique et 1 au Québec, selon les plus récentes données. On ne déplore aucun décès au Canada.

Avec les informations de Michel Nogue et de Jean-Philippe Hughes