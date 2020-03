Des voyages d’affaires perturbés par le coronavirus

Le Salon du livre de Paris, qui devait se tenir du 20 au 23 mars, a été annulé. Le gouvernement français a décidé d'interdire les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné, pour limiter la propagation du virus.

Julie Normandin, une éditrice de la Mauricie, devait s'y rendre en compagnie de 10 auteurs. Ce devait notamment être l'occasion de lancer le nouveau livre de Martine Carignan, une auteure de Saint-Tite.

C'est sûr que sur le coup, [ce fût une] grosse déception. Évidemment, on comprend les mesures de sécurité, il y a 160000 visiteurs au Salon du livre de Paris. Julie Normandin, éditrice J.N. Éditions & Co.

L'éditrice Julie Normandin était déçue d'apprendre que le Salon du livre de Paris était annulé, mais elle a décidé de réorganiser son voyage d'affaires. Photo : Radio-Canada

Le groupe a quand même décidé de se rendre en France et de faire du réseautage avec les représentants du milieu du livre et de l'édition autrement. On s'est reviré de bord et on s'est dit:”on s'en va là quand même” , raconte Julie Normandin.

On va quand même aller jaser avec des gens du milieu, parce que dans les derniers mois, on a établi des partenariats, on a créé des connexions. C'est vraiment ça qu'on s'en allait approfondir [...] et c'est ça qu'on va faire , ajoute-t-elle.

La fondatrice et présidente d'ABC du maquillage, Marilyn Pellerin, devait se rendre à un congrès de beauté en France qui a été annulé. Photo : Radio-Canada

La propriétaire d'une académie de maquillage basée à Saint-Maurice a dû annuler son voyage en France.

Marilyn Pellerin devait s'y rendre début avril avec trois employées pour un congrès de beauté auquel 30000 personnes devaient assister.

C'est une occasion d'affaires gâchée pour celle qui espérait faire rayonner son entreprise en Europe.

De plus, les billets d'avion ne seront pas remboursés. Malheureusement, les assurances ne couvrent pas [les annulations liées] aux épidémies ou aux virus internationaux , explique la fondatrice et présidente d'ABC du maquillage, qui devra essuyer des pertes financières.

Elle espère pouvoir se reprendre lors d'un autre événement prévu en France en juin.

Avec les informations de Camille Carpentier